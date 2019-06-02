Такая худенькая стала: Настя Ивлеева похвасталась фигурой в купальнике

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Некоторые поклонники признались, что обеспокоены излишней худобой ведущей

Известная российская телеведущая, экс-звезда "Орла и Решки" и блогер Настя Ивлеева в последнее время развлекала поклонников, публикуя разнообразные забавные видеоролики со своим участием. Однако с приходом лета она решила показать, что готова к пляжному сезону и поделилась на своей странице в Instagram горячим снимком в купальнике.

На фото Настя в черном бикини позирует в несколько необычной локации - на лестничном пролете подъезда. При этом ведущая еще и босиком.

Девушка загадочно наклонила голову и демонстрирует во всей красе свою заметно похудевшую фигуру.

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Подписчики знаменитости не смогли пройти мимо подобной публикации и оставили множество комментариев. Некоторые засыпали Ивлееву комплиментами, однако другие выразили некоторую обеспокоенность тем, что она слишком уж исхудала.

"Похудела капееец( но все равно красотка"

"Настен, что-то ты изменилась ))) давно не видела - другая ))) красивая!"

"Настюха, ты так похудела"

"У каждой девочки должна быть такая фотография..."

"Господи, какая же ты красивая! Просто такая бомба, это незаконно Анастасия Вячеславовна быть такой а*уенной! Мое сердечко арестовано, как говорится!"

"Настюшка... Какая ты худенькая стала, прям тростиночка. Где твои аппетитные и безумно красивые формы!?))))"

"Боже мой, сердце остановилось"

"Настя, ты че-то так похудела, нравишься мне=)"

"Ты просто огонь"

"Вот это ты похудела к лету"

"Вспоминаю первые эфиры Решки .... ох как знатно Настюха похудела"

"Вот что значит человек следит за собой и своим телом. Настюшка, так держать"

"Как всегда неотразима"

"Настюшка жара"

"Просто идеальна!!!"

"Фигура просто огонь"

Напомним, исхудавшая Настя Ивлеева перевоплотилась в цыганку на забавном фото.

Ранее Настя Ивлеева полностью обнажилась в пикантном видео.

Кстати, Настя Ивлеева позабавила "посланием бывшему" в смешном видеоролике.