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"Настоящая королева": Лорак в прозрачной тунике "сверкнула" стройными ножками

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.01.2019 - 21:47
"Настоящая королева": Лорак в прозрачной тунике "сверкнула" стройными ножками
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица позирует на фоне бескрайнего океана

Известная певица Ани Лорак, которая заинтриговала фанов фото в обнимку с Сергеем Лазаревым, показала, как начинается ее утро в солнечном Майами. На фото в Instagram она позирует в богато украшенной прозрачной черной тунике на фоне океана.

Певица подписала снимок коротко и лаконично, напомнив, что утро в это время года может быть разным.

"Мое зимнее утро", - написала звезда, отметив свою подругу Лилию Подкопеву, которая также отдыхает с Лорак .

&quot;Настоящая королева&quot;: Лорак в прозрачной тунике &quot;сверкнула&quot; стройными ножками

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Поклонники певицы пришли в восторг от ее отпускного образа и пожелали исполнительнице хорошо отдохнуть, чтобы потом продуктивно  и с удовольствием работать.

"Шикарный прикид", "Каролина, вы прекрасны, настоящая королева", "Очень эффектная, такую нельзя отпускать", "Шикарна и голосом, и внешностью", "Каролина, как Вы потрясающе красивы - глаз не оторвать. Я просто в восторге", "Желаю Вам хорошенько отдохнуть и набраться свежих сил, чтобы вновь радовать нас своими песнями!" - писали комментаторы.

&quot;Настоящая королева&quot;: Лорак в прозрачной тунике &quot;сверкнула&quot; стройными ножками

&quot;Настоящая королева&quot;: Лорак в прозрачной тунике &quot;сверкнула&quot; стройными ножками

&quot;Настоящая королева&quot;: Лорак в прозрачной тунике &quot;сверкнула&quot; стройными ножками

Скриншоты комментариев (instagram.com/anilorak)

Также многие не упустили из виду и тот факт, что в Майами внезапно прилетел муж Ани Лорак  Мурат Налчаджиоглу. В своем Instagram-аккаунте он рассказал, что отправился за океан ради встречи с дочерью и забросал "истории" совместными фото с Соней.

Напомним, что на Новый год супруг украинской певицы Ани Лорак показал зимний кадр с любимой дочерью Софией. Девочка держит в руках бенгальский огонек, озаряющий все вокруг.

Видео: РБК-Украина

 

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