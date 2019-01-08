"Увижу свою любовь": муж Лорак прилетел к ней в Майами

Фото: Ани Лорак с мужем и дочкой (instagram.com/anilorak)

Ресторатор показал трогательные снимки с дочерью

Супруг популярной певицы Ани Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу прилетел в Майами, где сейчас отдыхает певица в компании своей подруги, спортсменки Лилии Подкопаевой и российского певца Сергея Лазарева, совместное фото с которым спровоцировало слухи о романе артистов. Об этом стало известно из Instagram-"историй" мужчины, который отправился в США увидиться с дочерью.

Из микроблога Мурата понятно, что исполнительница улетела за океан вместе с Софией, которую ее папа называет не иначе как "моя бесконечная любовь".

"Два перелета и я увижу свою бесконечную любовь Соник", - подписал он снимок, сделанный в аэропорту Майами.

Скриншот фото из аэропорта Майами (instagram.com/muratnalca)

Позже ресторатор поделился совместными фото с дочерью. На одном из кадров девочка обнимает папу, а на другом они вместе лежат в постели и заботливый Мурат держит малышку за руку.

Скриншот фото Мурата и его дочерью Софией (instagram.com/muratnalca)

Скриншот фото Мурата и его дочерью Софией (instagram.com/muratnalca)

Скриншот фото Мурата и его дочерью Софией (instagram.com/muratnalca)

Снимки со своей супругой Мурат не показал. Вместо этого Лорак разместила фото у елки, на котором она выглядит счастливой и улыбчивой.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ранее мы писали о том, что заявления о разводе Мурата Налчаджиоглу и Ани Лорак таинственным образом исчезли, а юристы предполагают, что пара могла просто помириться и забрать бумаги с ходатайством о расторжении брака.

К слову, на новый год муж Ани Лорак показал трогательное зимнее фото любимой дочери Сони, на котором девочка держит в руках бенгальский огонек.

Видео: РБК-Украина