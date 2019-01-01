"Люблю тебя": муж Ани Лорак умилил праздничным фото дочери

Ани Лорак с мужем и дочерью (фото: instagram.com/anilorak)

Мурат Налчаджиоглу опубликовал снимок обожаемой дочки на фоне зимних пейзажей

Муж украинской певицы Ани Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу показал трогательное праздничное фото обожаемой дочери Софии. Снимок девочки с бенгальским огоньком в руках он опубликовал в Instagram-"истриях".

Папа не скрывает нежных чувств к девочке и всегда признается ей на фото и видео в любви. Этот раз не стал исключением, и мужчина оставил подпись на английском: "Я люблю тебя".

Скриншот фото Софии (instagram.com/muratnalca)

Девочка в нежно-розовой куртке, теплой шапке, ярком красном шарфике и перчатках в тон позирует на фоне заснеженных пейзажей. Неясно, встретила ли маленькая Соня новый год с папой, но, судя по кадрами в Instagram ее звездной мамы Ани Лорак, Каролина провела праздничную ночь в самолете, оставив для поклонников короткое поздравление: "С новым годом".

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ранее муж Ани Лорак отреагировал на новости о разводе с артисткой, опубликовав трогательное архивное видео с единственной дочкой, которую он привык называть "моя бесконечна любовь".

Также мы писали о том, что 24 декабря 2018 года в громком деле о разводе Ани Лорак и ее супруга Мурат Налчаджиоглу появились любопытные детали. Пара не пришли на первое заседание суда, а их заявления куда-то исчезли. По мнению юриста, супруги могли просто их забрать и решить спор полюбовно, помирившись.

Напомни, что шоу Ани Лорак DIVA вызвало фурор у поклонников после трансляции на украинском телеканале Интер. Кадрами из концертной программы певица поделилась в Instagram, восхитив фанов откровенным запоминающимся образом. Подписчики артистки сравнили ее со всемирно известной легендой танца Мата Хари.

Видео: РБК-Украина