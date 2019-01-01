ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Люблю тебя": муж Ани Лорак умилил праздничным фото дочери

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.01.2019 - 17:10
"Люблю тебя": муж Ани Лорак умилил праздничным фото дочери
Ани Лорак с мужем и дочерью (фото: instagram.com/anilorak)

Мурат Налчаджиоглу опубликовал снимок обожаемой дочки на фоне зимних пейзажей

Муж украинской певицы Ани Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу показал трогательное праздничное фото обожаемой дочери Софии. Снимок девочки с бенгальским огоньком в руках он опубликовал в Instagram-"истриях".

Папа не скрывает нежных чувств к девочке и всегда признается ей на фото и видео в любви. Этот раз не стал исключением, и мужчина оставил подпись на английском: "Я люблю тебя".

&quot;Люблю тебя&quot;: муж Ани Лорак умилил праздничным фото дочери

Скриншот фото Софии (instagram.com/muratnalca)

Девочка в нежно-розовой куртке, теплой шапке, ярком красном шарфике и перчатках в тон позирует на фоне заснеженных пейзажей. Неясно, встретила ли маленькая Соня новый год с папой, но, судя по кадрами в Instagram ее звездной мамы Ани Лорак, Каролина провела праздничную ночь в самолете, оставив для поклонников короткое поздравление: "С новым годом".

&quot;Люблю тебя&quot;: муж Ани Лорак умилил праздничным фото дочери

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ранее муж Ани Лорак отреагировал на новости о разводе с артисткой, опубликовав трогательное архивное видео с единственной дочкой, которую он привык называть "моя бесконечна любовь".

Также мы писали о том, что 24 декабря 2018 года в громком деле о разводе Ани Лорак и ее супруга Мурат Налчаджиоглу появились любопытные детали. Пара не пришли на первое заседание суда, а их заявления куда-то исчезли. По мнению юриста, супруги могли просто их забрать и решить спор полюбовно, помирившись.

Напомни, что шоу Ани Лорак DIVA вызвало фурор у поклонников после трансляции на украинском телеканале Интер. Кадрами из концертной программы певица поделилась в Instagram, восхитив фанов откровенным запоминающимся образом. Подписчики артистки сравнили ее со всемирно известной легендой танца Мата Хари.

Видео: РБК-Украина

Муж Ани Лорак растрогал внезапным душевным признанием "Гавань маминого счастья": Лорак восхитила милым новогодним фото с дочкой
Новости Украины Ани ЛоракМурат Налчаджиоглу
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь