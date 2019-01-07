"Красивая пара": Лорак показала, с кем отпраздновала Рождество в Майами

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Поклонники в очередной раз заподозрили артистов в романе

Живущая и строящая карьеру в России известная украинская певица Ани Лорак, которая недавно показала, как проводит новогодние каникулы, поздравила всех с Рождеством и показала, с кем она провела этот праздник. На своей странице в Instagram артистка опубликовала милое фото с российским певцом Сергеем Лазаревым.

"Merry Christmas! Друзья всегда рядом", - написала Каролина.

На снимке Сергей нежно обнимает ее за талию. При этом звезды одеты в тон - на Лорак светлый топ, черный пиджак и брюки темно-оливкового цвета, а Лазарев отдал предпочтение бежевым брюкам и желтому свитшоту.

Фото: Ани Лорак и Сергей Лазарев (instagram.com/anilorak)

Снимок был сделан в Майами, где сейчас отдыхает много знаменитостей.

Лазарев тоже поделился романтическим фото на своей странице.

"Прекрасный рождественский ужин с потрясающей Каролиной! С Рождеством!!!! Мира, добра, любви!!" - прокомментировал артист.

Кадр вызвал новую волну обсуждений среди поклонников о том, не являются ли Каролина и Сергей парой. Известно, что звезды уже давно дружат и регулярно делятся совместными снимками, однако некоторые фаны считают, что их связывает больше, чем просто дружба. Своими мыслями они активно делятся в комментариях.

"Красивые были бы у вас дети) Ну, еще все впереди!", "Очень хорошая дружба у вас отдыхаете вместе живете в одном номере супер дружба", "Случайно вместе !!!!!!! Случайно встретились!!!", "Вы такие красивые!!!", "Как бы вы подошли друг другу...", "Шикарные, у вас прям образ double-dressing", "Как же вы хорошо смотритесь", "Как же я ждала этого фото", "Мне кажется, что это не просто дружба", "Как хорошо, когда есть такой надёжный друг. Каролиночка от счастья светится", "Как вы подходите,прям идеальная пара!", "Красивая пара", "Ага,знаем мы таких друзей", "Ага, друзья", "Вам очень очень идет - быть рядом друг с другом!!!" - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, подруга Ани Лорак Лилия Подкопаева затмила певицу своей красотой. Знаменитости встретились в Майами, США, во время отдыха украинской певицы.

Мы также сообщали, что в деле о разводе Ани Лорак и ее супруга-ресторатора Мурата Налчаджиоглу наметились существенные сдвиги. Так, пара не пришла на первое судебное слушание – их представляли адвокаты. Позже оказалось, что заявления о разводе больше нет, что говорит о возможном примирении супругов.

Кстати, в Майами отдыхает также и украинская певица Оля Полякова, которая напугала фанов излишней худобой на фото.

Видео: РБК-Украина