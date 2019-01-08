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"Справжня королева": Лорак в прозорій туніці "блиснула" стрункими ніжками

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.01.2019 - 21:47
"Справжня королева": Лорак в прозорій туніці "блиснула" стрункими ніжками
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка позує на фоні безкрайнього океану

Відома співачка Ані Лорак, яка заінтригувала фанів фото в обнімку з Сергієм Лазарєвим, показала, як її ранок починається в сонячному Майамі. На фото в Instagram вона позує в багато прикрашеній прозорій чорній туніці на фоні океану.

Співачка підписала знімок коротко і лаконічно, нагадавши, що ранок у цю пору року може бути різним.

"Мій зимовий ранок", - написала зірка, зазначивши свою подругу Лілію Подкопеву, яка також відпочиває з Лорак .

&quot;Справжня королева&quot;: Лорак в прозорій туніці &quot;блиснула&quot; стрункими ніжками

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Шанувальники співачки прийшли в захват від її відпускного образу і побажали виконавиці добре відпочити, щоб потім продуктивно і з задоволенням працювати.

"Шикарний прикид", "Кароліна, ви прекрасні, справжня королева", "Дуже ефектна, таку не можна відпускати", "Шикарна і голосом, і зовнішністю", "Кароліна, як Ви приголомшливо красиві - очей не відірвати. Я просто в захваті", "Бажаю Вам добре відпочити і набратися свіжих сил, щоб знову тішити нас своїми піснями!" - писали коментатори.

&quot;Справжня королева&quot;: Лорак в прозорій туніці &quot;блиснула&quot; стрункими ніжками

&quot;Справжня королева&quot;: Лорак в прозорій туніці &quot;блиснула&quot; стрункими ніжками

&quot;Справжня королева&quot;: Лорак в прозорій туніці &quot;блиснула&quot; стрункими ніжками

Скріншоти коментарів (instagram.com/anilorak)

Також підписники не випустили з уваги і той факт, що в Майамі раптово прилетів чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу. У своєму Instagram-акаунті  він розповів, що відправився за океан заради зустрічі з донькою і закидав "історії" спільними фото з Сонею.

Нагадаємо, що на Новий рік чоловік української співачки Ані Лорак показав зимовий кадр з улюбленою дочкою Софією. Дівчинка тримає в руках бенгальський вогник, що освітлює все навколо.

Відео: РБК-Україна

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