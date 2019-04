Настоящая гуцулка: Джамала поделилась уникальным видео 18-летней давности

Привіт! ⠀ Їду на репетицію з оркестром НАОНІ. 12 квітня в них концерт в Оперному театрі, на якому я стану спеціальним гостем і виконаю народну пісню. (Але всі подробиці пізніше) ⠀ Згадала свій перший виступ з оркестром народних інструментів. Це було в консерваторії. 2001 рік! Я у справжньому гуцульському костюмі виконую пісню «Ой заграли музики, музиченьки». Пам’ятаю, було дуже хвилююче ⠀ Я експериментую з різними музичними формами: бенд з 6 музикантів, струнні квартети, джазові квінтети,електронні дуети та різне, але форма оркестру завжди приваблює. Мало що може порівнятися з енергією стількох народних інструментів, такої кількості людей. Це завжди розкіш і велике задоволення! ⠀ Побажайте мені удачі на репетиції І слідкуйте за сторіз! #jamala #throwbackthursday #tbt

