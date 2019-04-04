Настоящая гуцулка: Джамала поделилась уникальным видео 18-летней давности

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фаны Джамалы отметили, что им непривычно видеть Джамалу в таком образе

Джамала порадовала поклонников очень милым и при этом архивным видео, которое было сделано еще в 2001 году. Певице тогда было 18 лет. Она училась в национальной музыкальной академии Украины. По словам Джамалы, именно тогда она впервые смогла выступить на одной сцене с оркестром народных инструментов. Именно видео этого выступления и поделилась Джамала.

Певица исполняет украинскую народную песню. На ней – национальный костюм гуцулов.

"Згадала свій перший виступ з оркестром народних інструментів. Це було в консерваторії. 2001 рік! Я у справжньому гуцульському костюмі виконую пісню "Ой заграли музики, музиченьки". Пам’ятаю, було дуже хвилююче", - уточняет Джамала.

При этом Джамала заинтриговала фанов новой творческой коллаборацией. Так, певица уточнила, что как раз отправляется на репетицию с оркестром НАОНИ. Ведь уже 13 апреля у них состоится концерт в Оперном театре и специальной гостьей будет Джамала. Певица исполнит народную песню.

Видео: instagram.com/jamalajaaa

"Я експериментую з різними музичними формами: бенд з 6 музикантів, струнні квартети, джазові квінтети, електронні дуети та різне, але форма оркестру завжди приваблює. Мало що може порівнятися з енергією стількох народних інструментів, такої кількості людей. Це завжди розкіш і велике задоволення", - признается украинская исполнительница.

Поклонники Джамалы также поспешили оставить свои отзывы:

"Браво, Ви все більше дивуєте своєю творчістю!!"

"Вам пасує гуцульський стрій) я пам'ятаю цей концерт"

"Что за обручальное кольцо на безымянном пальце? Может мы чего-то не знаем?)"

"Я носила кольца на всех пальцах и вообще не знала, на каком вообще носят то самое", - смеется Джамала.

"Вам надо с Пелагеей дуэт сделать... жаль, что это почти невозможно"

"Удачи, солнышко наше"

"Зовсім юна, така гарнюня, а співає як соловейко. Буду чекати"

"Я вас не узнала, только по голосу определила"

"Какое удачное первое выступление у Вас было, Джамала! Желаем удачи на репетиции!"

"Непривычный образ"

Напомним, ранее Джамала заинтриговала поклонником новым клипом. При этом фанаты уже догадались, о какой именно песне идет речь.

К слову, Джамала показывала некоторые кадры из фотосессии для Harper's Bazaar. Так, певица перевоплотилась в "черного лебедя" и позировала в восхитительном черном костюме от Аrtemklimchuk.