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Настоящая гуцулка: Джамала поделилась уникальным видео 18-летней давности

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.04.2019 - 16:31
Настоящая гуцулка: Джамала поделилась уникальным видео 18-летней давности
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фаны Джамалы отметили, что им непривычно видеть Джамалу в таком образе

Джамала порадовала поклонников очень милым и при этом архивным видео, которое было сделано еще в 2001 году. Певице тогда было 18 лет. Она училась в национальной музыкальной академии Украины. По словам Джамалы, именно тогда она впервые смогла выступить на одной сцене с оркестром народных инструментов. Именно видео этого выступления и поделилась Джамала.

Певица исполняет украинскую народную песню. На ней – национальный костюм гуцулов.

"Згадала свій перший виступ з оркестром народних інструментів. Це було в консерваторії. 2001 рік! Я у справжньому гуцульському костюмі виконую пісню "Ой заграли музики, музиченьки". Пам’ятаю, було дуже хвилююче", - уточняет Джамала.

При этом Джамала заинтриговала фанов новой творческой коллаборацией. Так, певица уточнила, что как раз отправляется на репетицию с оркестром НАОНИ. Ведь уже 13 апреля у них состоится концерт в Оперном театре и специальной гостьей будет Джамала. Певица исполнит народную песню.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привіт! ⠀ Їду на репетицію з оркестром НАОНІ. 12 квітня в них концерт в Оперному театрі, на якому я стану спеціальним гостем і виконаю народну пісню. (Але всі подробиці пізніше) ⠀ Згадала свій перший виступ з оркестром народних інструментів. Це було в консерваторії. 2001 рік! Я у справжньому гуцульському костюмі виконую пісню «Ой заграли музики, музиченьки». Пам’ятаю, було дуже хвилююче ⠀ Я експериментую з різними музичними формами: бенд з 6 музикантів, струнні квартети, джазові квінтети,електронні дуети та різне, але форма оркестру завжди приваблює. Мало що може порівнятися з енергією стількох народних інструментів, такої кількості людей. Це завжди розкіш і велике задоволення! ⠀ Побажайте мені удачі на репетиції І слідкуйте за сторіз! #jamala #throwbackthursday #tbt

A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on

Видео: instagram.com/jamalajaaa

"Я експериментую з різними музичними формами: бенд з 6 музикантів, струнні квартети, джазові квінтети, електронні дуети та різне, але форма оркестру завжди приваблює. Мало що може порівнятися з енергією стількох народних інструментів, такої кількості людей. Це завжди розкіш і велике задоволення", - признается украинская исполнительница.

Поклонники Джамалы также поспешили оставить свои отзывы:

  • "Браво, Ви все більше дивуєте своєю творчістю!!"
  • "Вам пасує гуцульський стрій) я пам'ятаю цей концерт"
  • "Что за обручальное кольцо на безымянном пальце? Может мы чего-то не знаем?)"
  • "Я носила кольца на всех пальцах и вообще не знала, на каком вообще носят то самое", - смеется Джамала.
  • "Вам надо с Пелагеей дуэт сделать... жаль, что это почти невозможно"
  • "Удачи, солнышко наше"
  • "Зовсім юна, така гарнюня, а співає як соловейко. Буду чекати"
  • "Я вас не узнала, только по голосу определила"
  • "Какое удачное первое выступление у Вас было, Джамала! Желаем удачи на репетиции!"
  • "Непривычный образ"

Напомним, ранее Джамала заинтриговала поклонником новым клипом. При этом фанаты уже догадались, о какой именно песне идет речь. 

К слову, Джамала показывала некоторые кадры из фотосессии для Harper's Bazaar. Так, певица перевоплотилась в "черного лебедя" и позировала в восхитительном черном костюме от Аrtemklimchuk.

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