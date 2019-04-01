Джамала в стильном брючном костюме позировала для глянца

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица порадовала фанов эффектным черно-белым снимком

Известная украинская певица Джамала, которая недавно отпраздновала первый день рождения сына, покорила поклонников эффектным снимком в стильном наряде. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное в рамках фотосессии для глянцевого издания Harper's Bazaar.

Исполнительница примерила интересный брючный костюм, состоящий из брюк широкого кроя, блузки с рукавами-фонариками и широкого пояса. Дополняют образ ботинки на шнуровке.

В руках Джамала держит футляр с каким-то инструментом или оборудованием и с решительным выражением на лице идет вперед.

"Це я з новими силами крокую у новий робочий тиждень. Вдалого всім тижня!", - подписала публикацию звезда.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Конечно же, подписчики похвалили образ любимицы и оставили комплименты в комментариях.

"А выглядит как побег, после результатов выборов))))"

"The best!"

"Вондер Вумен!"

"Яка класнюча! Дуже люблю такий образ!"

"Это слишком идеально!"

"Класс"

"Красивая"

Напомним, ранее Джамала оголила плоский животик в ярком наряде. Певица выступила на премии YUNA-2019.

К слову, Джамала уже показывала некоторые кадры из фотосессии для Harper's Bazaar. Так, певица перевоплотилась в "черного лебедя" и позировала в восхитительном черном костюме от Аrtemklimchuk.