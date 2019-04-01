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Джамала в стильном брючном костюме позировала для глянца

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.04.2019 - 09:46
Джамала в стильном брючном костюме позировала для глянца
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица порадовала фанов эффектным черно-белым снимком

Известная украинская певица Джамала, которая недавно отпраздновала первый день рождения сына, покорила поклонников эффектным снимком в стильном наряде. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное в рамках фотосессии для глянцевого издания Harper's Bazaar.

Исполнительница примерила интересный брючный костюм, состоящий из брюк широкого кроя, блузки с рукавами-фонариками и широкого пояса. Дополняют образ ботинки на шнуровке.

В руках Джамала держит футляр с каким-то инструментом или оборудованием и с решительным выражением на лице идет вперед.

"Це я з новими силами крокую у новий робочий тиждень. Вдалого всім тижня!", - подписала публикацию звезда.

Джамала в стильном брючном костюме позировала для глянца

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Конечно же, подписчики похвалили образ любимицы и оставили комплименты в комментариях.

  • "А выглядит как побег, после результатов выборов))))"
  • "The best!"
  • "Вондер Вумен!"
  • "Яка класнюча! Дуже люблю такий образ!"
  • "Это слишком идеально!"
  • "Класс"
  • "Красивая"

Напомним, ранее Джамала оголила плоский животик в ярком наряде. Певица выступила на премии YUNA-2019.

К слову, Джамала уже показывала некоторые кадры из фотосессии для Harper's Bazaar. Так, певица перевоплотилась в "черного лебедя" и позировала в восхитительном черном костюме от Аrtemklimchuk.

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