Настоящая француженка: молодая жена Комарова восхитила красотой и стилем в Париже

21-летняя телеведущая, модель и "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко этим летом стала супругой популярного украинского телеведущего Дмитрия Комарова, чем изрядно удивила и порадовала своих и его поклонников. Сейчас девушка работает на ТВ и регулярно балует подписчиков интересными и яркими кадрами на своей страничке в Instagram.

На днях девушка побывала в Париже, где посетила показы в рамках Недели моды. А заодно и сама продемонстрировала элегантный образ с привкусом французского шика. Александра поделилась эффектным фото, на котором она запечатлена на берегу реки в стильном наряде.

Девушка позирует на фоне Эйфелевой башни в облегающем черном платье и кокетливом беретике. Дополняют лук красивый макияж и красная помада, а также загадочная улыбка на губах Кучеренко.

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

"Bonjour", — подписала фото красотка, что в переводе с французского значит "Здравствуйте".

Подписчики остались в восторге от элегантного образа Саши, отметив, что она невероятно красивая.

Невероятная

Ты просто супер ! Супер! Супер!!!

Яка гарна

Париж від української красуні став гарніший!!!

Обворожительная

Обалдеть какая Вы красивая

Безупречна

Просто, Красавица с прекрасной фигурой

Дуже гармонійно)

супер красива

Скриншот комментариев (instagram.com/aakucherenko)

Напомним, молодая жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко озадачила сеть фото в свадебном платье.

Ранее Александра Кучеренко снялась в чувственном кампейне дизайнера Андре Тана. Съемка проходила в столице моды - Милане. А за фото отвечала известная модная фотограф Соня Плакидюк. Кучеренко примерила несколько эффектных образов в вечерних нарядах.