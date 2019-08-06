ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Молодая жена Дмитрия Комарова снялась в чувственном кампейне дизайнера Андре Тана

Lite » Мода 06.08.2019 - 10:27
Молодая жена Дмитрия Комарова снялась в чувственном кампейне дизайнера Андре Тана
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (фото: instagram.com/komarovmir)

Модель примерила эффектные и откровенные образы

Победительница конкурса "Мисс Украина-2016" и молодая супруга путешественника и телеведущего программы "Мир Наизнанку" Дмитрия Комарова - Александра Кучеренко стала лицом рекламной кампании украинского дизайнера Андре Тана - Atelier Andre Tan.

Отмечается, что за съемку кампейна отвечала известный украинский фотограф Соня Плакидюк. Сами съемки проходили на севере Италии в столице стиля и моды - Милане. По словам дизайнера, коллекция была создана для смелых и стильных девушек, которые хотят сиять ярче чем звезды и не боятся показать свою сексуальность и женственность.

Молодая жена Дмитрия Комарова снялась в чувственном кампейне дизайнера Андре Тана

Молодая жена Дмитрия Комарова снялась в чувственном кампейне дизайнера Андре Тана

Александра Кучеренко в новой кампании дизайнера Андре Тана 

В коллекции представлены: стильные, длинные полупрозрачные платья в классическом черном цвете, именно они позволят выглядеть привлекательно и женственно на любой вечеринке. Также оригинального кроя платья, с открытой ногой в черно-белом цвете.

В коллекции представлены беспроигрышные и модные в 2019 году брючные костюмы. Это костюм двойка с однотонной, яркой ткани, длинными брюками, которые визуально сделают ноги длиннее, и пиджаком, который выгодно подчеркивает линию плеч.

Молодая жена Дмитрия Комарова снялась в чувственном кампейне дизайнера Андре Тана

Молодая жена Дмитрия Комарова снялась в чувственном кампейне дизайнера Андре Тана

Андре Тан не забыл и о прогрессирующем во всех сезонах - деним. Он создал образ, состоящий из классических синих джинсовых шорт с необработанными краями и укороченной джинсовой курткой, украшенной гипюровыми вставками.

Также представлена самая яркая модель в коллекции — атласное платье плиссе. Необычное оно тем, что у него есть двухъярусная, длинная юбка плиссе, оголенные плечи, но при этом закрытые рукава  которые также собраны с помощью гофре.

Молодая жена Дмитрия Комарова снялась в чувственном кампейне дизайнера Андре Тана

И изюминкой всей коллекции стали платье-пиджаки, это стильный и универсальный образ в черном цвете, расшит камнями сваровски. Такой образ отлично подойдет для светских мероприятий или же вечеринок. Для дизайнера было важно, чтобы все мерцало, чтобы девушка, которая наденет его наряд был самой яркой звездой среди всех остальных.

 

Александра Кучеренко в новой кампании дизайнера Андре Тана 

Ранее Дмитрий Комаров рассказал о мистическом знакомстве с женой. Телеведущий также снялся в первой совместной романтической фотосессии с любимой! 

Напомним, что в июне этого года известный украинский ведущий программы "Мир наизнанку" и давний холостяк Дмитрий Комаров поразил многих неожиданным признанием о том, что он женился. Его избранницей стала "Мисс Украина 2016", а также его партнерша по шоу "Танцы со звездами 2018" Александра Кучеренко.

Эшли Грэм засветила роскошную грудь в соблазнительном платье В соблазнительных нарядах и объятиях любимого: Алессандра Амбросио показала жаркие кадры с отдыха
Новости Украины Андре ТанмодельАлександра Кучеренко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь