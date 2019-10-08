Справжня француженка: молода дружина Комарова захопила красою і стилем в Парижі

21-річна телеведуча, модель та "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко цим літом стала дружиною популярного українського телеведучого Дмитра Комарова, чим неабияк здивувала і порадувала своїх і його прихильників. Зараз дівчина працює на ТБ і регулярно тішить підписників цікавими і яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Днями дівчина побувала в Парижі, де відвідала покази в рамках Тижня моди. А заодно і сама продемонструвала елегантний образ з присмаком французького шику. Олександра поділилася ефектним фото, на якому вона зображена на березі річки в стильному вбранні.

Дівчина позує на тлі Ейфелевої вежі у відвертій чорній сукні і кокетливому беретику. Доповнюють лук гарний макіяж і червона помада, а також загадкова посмішка на губах Кучеренко.

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

"Bonjour", — підписала фото красуня, що в перекладі з французскої означає "Привіт".

Підписники залишилися в захваті від елегантного образу Саші, зазначивши, що вона неймовірно красива.

Неймовірна

Ти просто супер ! Супер! Супер!!!

Яка гарна

Париж від української красуні ставши гарніший!!!

Чарівна

Очманіти яка Ви красива

Бездоганна

Просто, Красуня з прекрасною фігурою

Дуже гармонійно)

супер красива

Скріншот коментарів (instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, молода дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко спантеличила мережу фото у весільній сукні.

Раніше Олександра Кучеренко знялася в чуттєвому кампейні дизайнера Андре Тана. Зйомка проходила в столиці моди - Мілані. А за фото відповідала відома модний фотограф Соня Плакидюк. Кучеренко приміряла кілька ефектних образів у вечірніх нарядах.