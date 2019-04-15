"Наша Мерилін Монро": Лілія Ребрик в ефектній сукні похвалилася стрункими ніжками

Популярна телеведуча показала яскравий образ з вистави в Харкові
Лілія Ребрик - не тільки відома і улюблена багатьма українцями телеведуча, але також і актриса, і грає в театрі. Зараз вона знаходиться в турі містами України з виставою "Ревізор". На своїй сторінці в Instagram зірка показала яскравий і ефектний образ, який вона приміряла в Харкові.
На знімку Лілія позує в стильній яскраво-червоній сукні-сарафані і туфлях на підборах, а в руках вона тримає букет квітів. При цьому кадр зроблений знизу, а Ребрик кокетливо виставила вперед ніжку і підняла поділ сукні.
"Третя серія вже традиційного фото після вистави "Я і квіти", але цього разу вирішила з ногами. ХАРКІВ! Обожнюю! Неймовірний глядач!!! Грати для Вас - суцільне задоволення!!! Вже завтра - СУМИ! З виставою "Ревізор". До зустрічі)
P. S. ... Або як сказав мій великий друг Лесь Михайлович Задніпровський - що це "Мерлін Монро в Харкові" - прокоментувала артистка.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники поспішили залишити свої враження та коментарі. Багато відзначили, що на цьому фото Лілія дійсно схожа на Мерилін Монро.
До речі, залишила коментар і колега Ребрик по сцені - знаменита актриса Ольга Сумська.
"Гарнюська!" - написала вона.
Інші користувачі мережі з нею солідарні.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик умилила ексклюзивними сімейними кадрами.
До речі, нещодавно в Києві пройшла щорічна церемонія "Жінка України", яку також відвідала Лілія Ребрик. На світському заході Лілія блищала в розкішній білій сукні з великими воланами.