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"Наша Мерилін Монро": Лілія Ребрик в ефектній сукні похвалилася стрункими ніжками

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.04.2019 - 09:47
"Наша Мерилін Монро": Лілія Ребрик в ефектній сукні похвалилася стрункими ніжками
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Популярна телеведуча показала яскравий образ з вистави в Харкові

Лілія Ребрик - не тільки відома і улюблена багатьма українцями телеведуча, але також і актриса, і грає в театрі. Зараз вона знаходиться в турі містами України з виставою "Ревізор". На своїй сторінці в Instagram зірка показала яскравий і ефектний образ, який вона приміряла в Харкові.

На знімку Лілія позує в стильній яскраво-червоній сукні-сарафані і туфлях на підборах, а в руках вона тримає букет квітів. При цьому кадр зроблений знизу, а Ребрик кокетливо виставила вперед ніжку і підняла поділ сукні.

"Третя серія вже традиційного фото після вистави "Я і квіти", але цього разу вирішила з ногами. ХАРКІВ! Обожнюю! Неймовірний глядач!!! Грати для Вас - суцільне задоволення!!! Вже завтра - СУМИ! З виставою "Ревізор". До зустрічі)
P. S. ... Або як сказав мій великий друг Лесь Михайлович Задніпровський - що це "Мерлін Монро в Харкові" - прокоментувала артистка.

&quot;Наша Мерилін Монро&quot;: Лілія Ребрик в ефектній сукні похвалилася стрункими ніжками

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники поспішили залишити свої враження та коментарі. Багато відзначили, що на цьому фото Лілія дійсно схожа на Мерилін Монро.

До речі, залишила коментар і колега Ребрик по сцені - знаменита актриса Ольга Сумська.

"Гарнюська!" - написала вона.

Інші користувачі мережі з нею солідарні.

  • "Наша Мерилін Монро)"
  • "Лілія, ви прекрасні"
  • "Лилюша, харків'яни вас обожнюють..."
  • "Клас. Вистава дуже сподобалась. Ві неймовірні"
  • "Фантастика! Лілія як ви гастролюєте на ГВ ?? Спасибі, я вами захоплююся"
  • "Ніжки просто вогонь, гарна фігура і шикарна посмішка"
  • "Лілія, велике спасибі, це було неймовірно. Ви всі великі молодці!"
  • "Як завжди прекрасна))))"
  • "Дуже красива"
  • "Монро натуральна, тільки вентилятора не вистачає. Шикарна"
  • "Чудово виглядаєте"
  • "Спасибі Вам велике за подаровані емоції. Перший раз побувала на Вашій виставі, це фантастика, Ви така запальничка, я в захваті. Браво!!!! А яка гнучкість у вас, а ногиииии. Богиня!!!!"

&quot;Наша Мерилін Монро&quot;: Лілія Ребрик в ефектній сукні похвалилася стрункими ніжками

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик умилила ексклюзивними сімейними кадрами.

До речі, нещодавно в Києві пройшла щорічна церемонія "Жінка України", яку також відвідала Лілія Ребрик. На світському заході Лілія блищала в розкішній білій сукні з великими воланами.

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