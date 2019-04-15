"Наша Мерилін Монро": Лілія Ребрик в ефектній сукні похвалилася стрункими ніжками

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Популярна телеведуча показала яскравий образ з вистави в Харкові

Лілія Ребрик - не тільки відома і улюблена багатьма українцями телеведуча, але також і актриса, і грає в театрі. Зараз вона знаходиться в турі містами України з виставою "Ревізор". На своїй сторінці в Instagram зірка показала яскравий і ефектний образ, який вона приміряла в Харкові.

На знімку Лілія позує в стильній яскраво-червоній сукні-сарафані і туфлях на підборах, а в руках вона тримає букет квітів. При цьому кадр зроблений знизу, а Ребрик кокетливо виставила вперед ніжку і підняла поділ сукні.

"Третя серія вже традиційного фото після вистави "Я і квіти", але цього разу вирішила з ногами. ХАРКІВ! Обожнюю! Неймовірний глядач!!! Грати для Вас - суцільне задоволення!!! Вже завтра - СУМИ! З виставою "Ревізор". До зустрічі)

P. S. ... Або як сказав мій великий друг Лесь Михайлович Задніпровський - що це "Мерлін Монро в Харкові" - прокоментувала артистка.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники поспішили залишити свої враження та коментарі. Багато відзначили, що на цьому фото Лілія дійсно схожа на Мерилін Монро.

До речі, залишила коментар і колега Ребрик по сцені - знаменита актриса Ольга Сумська.

"Гарнюська!" - написала вона.

Інші користувачі мережі з нею солідарні.

"Наша Мерилін Монро)"

"Лілія, ви прекрасні"

"Лилюша, харків'яни вас обожнюють..."

"Клас. Вистава дуже сподобалась. Ві неймовірні"

"Фантастика! Лілія як ви гастролюєте на ГВ ?? Спасибі, я вами захоплююся"

"Ніжки просто вогонь, гарна фігура і шикарна посмішка"

"Лілія, велике спасибі, це було неймовірно. Ви всі великі молодці!"

"Як завжди прекрасна))))"

"Дуже красива"

"Монро натуральна, тільки вентилятора не вистачає. Шикарна"

"Чудово виглядаєте"

"Спасибі Вам велике за подаровані емоції. Перший раз побувала на Вашій виставі, це фантастика, Ви така запальничка, я в захваті. Браво!!!! А яка гнучкість у вас, а ногиииии. Богиня!!!!"

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик умилила ексклюзивними сімейними кадрами.

До речі, нещодавно в Києві пройшла щорічна церемонія "Жінка України", яку також відвідала Лілія Ребрик. На світському заході Лілія блищала в розкішній білій сукні з великими воланами.