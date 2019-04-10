ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Прекрасный цветок: Лилия Ребрик восхитила роскошной фигурой в белоснежном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.04.2019 - 10:14
Прекрасный цветок: Лилия Ребрик восхитила роскошной фигурой в белоснежном платье
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники Ребрик пришли в восторг от ее образа

Лилия Ребрик не перестает приятно удивлять своих поклонников буквально идеальным чувством стиля. Украинская телеведущая едва ли не каждый день публикует в своем микроблоге яркие образы, отличимые по характеру и настроение. А недавняя серия снимков вызвала просто-таки бурю восторженных эмоций.

Так, Лилия Ребрик посетила в понедельник, 9 апреля, вечером церемонию награждения премии "Жінка України-2019" от журнала "Единственная". Для посещения события Лилия выбрала очень нежный образ в белоснежном платье чуть ниже колен, без рукавов и под горло. Главная изюминка платья – крупные воланы, которые и добавляют образу воздушности. В целом лук получился очень элегантный!

"Браво нашим жінкам! Вони надихають, вони мотивують, вони роблять життя кращим!" - поделилась эмоциями вечера Ребрик.

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик 

Свой утонченный образ телеведущая дополнила туфлями-лодочкам с разноцветными вставками. Из украшений – только длинные серьги. Аккуратная укладка и макияж с акцентом на красные губы довершают стильный выход Лилии.

На некоторых снимках Ребрик позирует с Сергеем Зениным, вместе с которым ведет программу "Ранок з Україною". Также есть фото с Катей Осадчей, которая посетила вечер! 

Лилия Ребрик и Катя Осадчая

Лилия Ребрик и Катя Осадчая 

Ребрик и Сергей Зенин

Ребрик и Сергей Зенин

Поклонники Лилии поспішили оставить свои комментарии:

  • Сукня і справді неймовірна і Ліля теж!
  • Лілія, ви неперевершена!
  • Як ви все встигаєте?!
  • Красавица!!! А Вы получили премию???
  • Блискуче виглядаєте!
  • Очень хорошо тебе в этом платье!
  • Как говорит моя семилетняя дочь – круть!
  • Прекрасное платье!
  • Вы очень красивая женщина.
  • Ліліана, це навпаки Ви надихаєте, та мотивуєте нас, жінок! Обожнюю Вас!
  • Красивое платье дополняет шикарную женщину)
  • Шикарный образ!!! 
  • Як завжди, прекрасна і усміхнена, супер!
  • Не можу на Вас, Лілічка, надивитись))
 

Прекрасная Лилия Ребрик 

Напомним, ранее Лилия Ребрик умилила весенним снимком с мужем и дочкой

Также Ребрик в эффектном платье поделилась весенним лайфхаком

Утонченная леди: Лилия Ребрик восхитила фигурой в стильном комбинезоне "Как вы похожи!" Жанна Бадоева поделилась нежным фото с мужем
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Лилия Ребрикведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь