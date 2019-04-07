Чудесная семейка: Лилия Ребрик умилила весенним снимком с мужем и дочкой

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведущая поздравила подписчиков с Благовещением

Лилия Ребрик, которая недавно восхитила сеть фигурой в стильном комбинезоне, показала своим поклонником новую семейную фотографию. Свежий снимок популярная телеведущая выставила на своей странице в Instagram.

На фото телеведущая стоит вместе со своим мужем и старшей дочерью. При этом телеведущая поздравила всех с Благовещением.

"С Благовещением от дикой семейки (младшенькая спить). Прекрасный день! И не только сегодня", - написала под фото Ребрик.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Пользователи сети также прокомментировали данное фото.

"Ваша старшая дочь просто чудо. Приятно было смотреть сериал с ее участием";

"Лилия вы замечательная, семья, а ваша дочь молодец так красиво, играет роль в сериале, который идет на канале Украина, я смотрю от самой первой серии";

"Очень хорошая семья";

"Вашу замечательную семью тоже с праздником! Вы очень хорошие и позитивные!";

"Приветствую талантливых родителей с такой талантливой дочерью (Сердце матери)";

"Вас тоже поздравляем с этим светлым праздником! Чудесная семья, смотритесь очень здорово!";

"Вы пример семьи с большой буквы! Только посмотрела сериал Сердце матери и безумно влюбилась в маленькую актрису! Девочка от Бога! Дай вам Бог благословения! Люблю вашу семью".

Напомним, что Лилия Ребрик в эффектном платье поделилась весенним лайфхаком.

Ранее сообщалось о том, что Лилия Ребрик умилила сеть весенней романтикой с мужем.