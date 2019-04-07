ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чудесная семейка: Лилия Ребрик умилила весенним снимком с мужем и дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2019 - 22:23
Чудесная семейка: Лилия Ребрик умилила весенним снимком с мужем и дочкой
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведущая поздравила подписчиков с Благовещением

Лилия Ребрик, которая недавно восхитила сеть фигурой в стильном комбинезоне, показала своим поклонником новую семейную фотографию. Свежий снимок популярная телеведущая выставила на своей странице в Instagram.

На фото телеведущая стоит вместе со своим мужем и старшей дочерью. При этом телеведущая поздравила всех с Благовещением.

"С Благовещением от дикой семейки (младшенькая спить). Прекрасный день! И не только сегодня", - написала под фото Ребрик.

Чудесная семейка: Лилия Ребрик умилила весенним снимком с мужем и дочкой

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Пользователи сети также прокомментировали данное фото.

"Ваша старшая дочь просто чудо. Приятно было смотреть сериал с ее участием";

"Лилия вы замечательная, семья, а ваша дочь молодец так красиво, играет роль в сериале, который идет на канале Украина, я смотрю от самой первой серии";

"Очень хорошая семья";

"Вашу замечательную семью тоже с праздником! Вы очень хорошие и позитивные!";

"Приветствую талантливых родителей с такой талантливой дочерью (Сердце матери)";

"Вас тоже поздравляем с этим светлым праздником! Чудесная семья, смотритесь очень здорово!";

"Вы пример семьи с большой буквы! Только посмотрела сериал Сердце матери и безумно влюбилась в маленькую актрису! Девочка от Бога! Дай вам Бог благословения! Люблю вашу семью".

Напомним, что Лилия Ребрик в эффектном платье поделилась весенним лайфхаком.

Ранее сообщалось о том, что Лилия Ребрик умилила сеть весенней романтикой с мужем.

Лилия Ребрик блеснула точеной фигурой в нюдовом платье (фото) "Мой маленький Париж": Лилия Ребрик посвятила танец любимому городу
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Лилия Ребрикшоубиз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь