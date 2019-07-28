"Наша история": 25-летняя девушка Виктора Павлика показала романтическое фото с отдыха

53-летний украинский артист Виктор Павлик отправился вместе со своей 25-летней возлюбленной и по совместительству пиарщицей Екатериной Репяховой на отдых на морской курорт в Греции. Певец старается не особо афишировать их отношения, а вот девушка с удовольствием делится в сети фото, в том числе и совместными.

Так, Екатерина опубликовала романтический снимок с избранником на своей странице в Instagram. Виктор сделал милое селфи с любимой на пляже, при этом они оба счастливо улыбаются. Девушка одета в белую майку и полосатую юбку.

"Греция 2019 - теперь наша история", - прокомментировала снимок Репяхова.

Фото: Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Подписчики отметили, что фото просто-таки передает, как счастлива пара быть вместе и оставили милые отзывы.

Вы такие счастливые. Любви Вам безконечной

Счастья вам, вы такие классные

Такие милые, так и хочется крикнуть "горько"

Такие счастливые) Фото очень классное!

Фото так передаёт ваше счастье!Пускай оно никогда не покидает вас!

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Скриншот комментариев (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, ранее девушка Виктора Павлика Екатерина Репяхова поразила фото с отдыха в Греции, на котором запечатлена в одном лишь полотенце.

До этого возлюбленная Виктора Павлика рассказала резонансные детали их романа. К примеру, выяснилось, что девушка увлекается творчеством своего избранника еще с детства. У нее даже есть уникальный снимок из детства с Павликом.

Также 25-летняя Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о возможной свадьбе с Виктором Павликом. По словам девушки, у нее самое главное с Павликом - это работа. Также она поведала о встрече с мамой артиста.