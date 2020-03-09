Сам себе завидую: Потап показал фото красотки жены на Голосі країни 10

Настя Каменских выбрала эффектный образ для появления на вокальных боях
В воскресенье, 8 марта состоялся праздничный выпуск шоу Голос країни 10 - в проекте начались вокальные бои. Потап, который вместе с сыном Андреем мило поздравили в сети девушек с Международным женским днем, поделился в Intagram ярким фото с эфира, на котором показал свою любимую жену и коллегу по двойному тренерскому креслу Настю Каменских.
Певица появилась в эфире в эффектном трендовом образе - черном комбинезоне с белыми полосами, состоящем из корсетного верха и велосипедок. Этот наряд отлично подчеркнул тонкую талию и пышный бюст Каменских. Сверху артистка набросила объемный белый пиджак с яркими принтами. Волосы она убрала за уши и закрепила красивой заколкой.
На фото Настя сидит в тренерском кресле и очаровательно улыбается на камеру, приложив одну руку к щеке.
"Повезло мне, сам себе завидую, встречаюсь с тренершей из Голоса", - трогательно прокомментировал кадр Потап.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/realpotap)
Супруга продюсера ответила на это целым набором смайликов в комментариях.
Пользователи сети согласились с Потапом и осыпали Настю комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
Ранее жена Потапа Настя Каменских без грамма косметики на лице похвасталась нежным букетом и рассказала о значении роз различных оттенков.