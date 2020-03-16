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У нас на районі: веселі Потап і Каменських зарядили позитивом під час карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.03.2020 - 15:29
У нас на районі: веселі Потап і Каменських зарядили позитивом під час карантину
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Стильна парочка вирушила на прогулянку

Поки Україна закриває кордони, а міста переходять на жорсткий карантин, зоряна парочка Настя Каменських і Потап закликає всіх не панікувати і діляться своїм позитивом. При цьому вони зовсім не пропонують несерйозно ставитися до загрози - навпаки, раніше продюсер поділився корисними порадами, які допоможуть захиститися від зараження коронавірусом. Разом з дружиною вони вирішили подихати свіжим повітрям і насолодитися сонячною погодою.

На своїй сторінці в Instagram Потап поділився забавним знімком з коханою дружиною, зробленим на сходинках якогось закладу. Репер смішно присів навпочіпки, а Настя грайливо підняла одну ніжку і весело посміхається на камеру. Артисти обрали для прогулянки зручні вбрання в спортивному стилі - джинси і теплі куртки, а також кросівки.

"У нас на районі", - підписав кадр Потап рядком з відомого хіта групи "Потап і Настя".

У нас на районі: веселі Потап і Каменських зарядили позитивом під час карантину

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Фолловери оцінили гумор і позитив парочки і почали коментувати фото, згадуючи слова пісні.

  • БОЖЕЕЕЕ!!! Нереально щасливі!! КОТИКИИИИИ
  • Яка ж вона красива!
  • Чє пацани семки є ?
  • Не дзвонять, а дзвонять
  • Люблю ВАС
  • Ви такі класні
  • хлопці, ви просто супер супер супер
  • Яка Настя худюща, Льоша годуй Настю
  • Не дзвонять, а телефонують. лайк, якщо проспівав в голові)

У нас на районі: веселі Потап і Каменських зарядили позитивом під час карантину

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, раніше Потап показав фото красуні дружини Насті Каменських на Голосі країни 10 і зізнався, що сам собі заздрить.

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Новини України Настя КаменськихПотап
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