У нас на районі: веселі Потап і Каменських зарядили позитивом під час карантину

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Стильна парочка вирушила на прогулянку

Поки Україна закриває кордони, а міста переходять на жорсткий карантин, зоряна парочка Настя Каменських і Потап закликає всіх не панікувати і діляться своїм позитивом. При цьому вони зовсім не пропонують несерйозно ставитися до загрози - навпаки, раніше продюсер поділився корисними порадами, які допоможуть захиститися від зараження коронавірусом. Разом з дружиною вони вирішили подихати свіжим повітрям і насолодитися сонячною погодою.

На своїй сторінці в Instagram Потап поділився забавним знімком з коханою дружиною, зробленим на сходинках якогось закладу. Репер смішно присів навпочіпки, а Настя грайливо підняла одну ніжку і весело посміхається на камеру. Артисти обрали для прогулянки зручні вбрання в спортивному стилі - джинси і теплі куртки, а також кросівки.

"У нас на районі", - підписав кадр Потап рядком з відомого хіта групи "Потап і Настя".

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Фолловери оцінили гумор і позитив парочки і почали коментувати фото, згадуючи слова пісні.

БОЖЕЕЕЕ!!! Нереально щасливі!! КОТИКИИИИИ

Яка ж вона красива!

Чє пацани семки є ?

Не дзвонять, а дзвонять

Люблю ВАС

Ви такі класні

хлопці, ви просто супер супер супер

Яка Настя худюща, Льоша годуй Настю

Не дзвонять, а телефонують. лайк, якщо проспівав в голові)

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, раніше Потап показав фото красуні дружини Насті Каменських на Голосі країни 10 і зізнався, що сам собі заздрить.