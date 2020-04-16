Надя Дорофеева поделилась горячими фото в белье и удивила неожиданным признанием

Надя Дорофеева старается радовать поклонников на карантине частыми появлением в эфире: она активно записывает влоги и мелькает в видео мужа, который создал целый проект роликов "Как не развестись на карантине", пара проводит совместные эфиры с другими звездами, да и просто с удовольствием отвечает на вопросы поклонников в instagram. Так, певица решила пооткровенничать с фанами и даже раскрыла ранее неизвестные подробности о себе.

Артистка сопроводила ответы фото из личного архива, некоторые из них были весьма пикантными – Надя предстала перед поклонниками в одном белье, продемонстрировав стройную фигуру.

Надю вдохновляет работа, развитие, музыка, еда и хорошие поступки. Также она посоветовала поклонникам несколько увлекательных, по ее мнению, сериалов: "Tiger King" и "Трагедия в Уейко".

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

День рождения певицы (21 апреля) припадает на карантин, поэтому поклонники беспокоятся, что их любимицу мог расстроить этот факт. "Это все мелочи. Мы сами себе делаем настроение", - заверила Надя.

А вот определиться, что она любит больше - платья или спортивные костюмы, певица н смогла. "Предпочитаю стиль", - ответила она.

Артистка призналась, что она боится коронавируса, ведь вакцины от инфекции пока нет. И уж совсем она удивила фанов рассказом о происхождении своего имени. Ведь звезду вполне могли назвать…Терезой. Имя "Надя" ей досталось от бабушки.

"Прикиньте, Терезой! Потом передумали, Слава Богу. У меня, конечно, есть вопросы к тебе, мам", - в шутку написала артистка.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также Надя проговорилась о том, что имеет множество комплексов и посоветовала поклонникам не искать кумиров, а развивать свою индивидуальность. "Ох, знали бы вы, сколько у меня сомнений в себе. Сравнивать не стоит. Давайте лучше говорить – вдохновляться! Все мы разные, такие уникальные и удивительные, смешные и несуразные. Замечать в людях что-то особенное, это классно", - считает певица.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева похвастлась стройными длинными ножками и рассказала о новом увлечении.