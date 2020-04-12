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Страсти недетские: Дантес рассказал об действенном способе укрепления отношений на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.04.2020 - 15:19
Страсти недетские: Дантес рассказал об действенном способе укрепления отношений на карантине
Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Певец преподал поклонникам кулинарный мастер-класс

Владимир Дантес на карантине начал снимать познавательные и забавные влоги. В каждом выпуске он дает советы, как не развестись во время изоляции дома, делится историями из жизни и преподает кулинарные мастер-классы. Так, во время нового эфира он научил готовить фирменные сырники, а также попутно дал совет, как укрепить отношения на карантине. Соотвествующее видео появилось на YouTube-канале артиста.

Так, Вова призвал пары смотреть увлекательные фильмы и многосерийные киноленты.

"Когда вы смотрете сериал вместе, вам сто процентов есть о чем говорить, есть о ком переживать и о чем дискутировать. В общем, страсти не детские", - заверил Дантес.

Страсти недетские: Дантес рассказал об действенном способе укрепления отношений на карантине

Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Также артист вспомнил о документальных фильмах от стримингового сервиса Netflix, правда, оговорился, что они в своем большинстве платные и их можно скачать только по подписке. Впрочем, Вова отметил, что во время кризиса лишняя трата денег ни к чему – есть более доступные способы разнообразить досуг.

"Ребята, ненадо модничать. Крантин – это не то время, когда надо модничать. Посмотрите, в чем мы по дому ходим. Давайте начнем с мультсериалов", - предложил он.

Видео: YouTube/DANTES

Дантес также заговорил о популярных некогда сериалах "Кадетство" и "Не родись красивой", причем обстоятельно обсудил всех ключевых персонажей и поделился своим мнением о них.

А вот сырники вышли настолько аппетитными, что Вова с женой Надей Дорофеевой даже не успели снять, как дегустируют их на камеру.

Ранее Надя Дорофеева и Владимир Дантес сделали неожиданное интимное признание во время эфира с ведущей и блогером Настей Ивлеевой.

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