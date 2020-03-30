Поцелуи на кровати: Дорофеева и Дантес поразили открытостью чувств в необычной фотосессии

Влюбленные не скрывают своих чувств
Надя Дорофеева и Владимир Дантес также решили не оставлять своих фолловеров без внимания во время карантина из-за коронавируса. Парочка снимала блоги или короткие видео для instagram-сториз. Однако новую неделю ДоДо и Дантес решили посвятить романтике своих отношений. Влюбленные опубликовали целый фотоальбом романтических снимков, позируя в домашней обстановке на кровати. Да-да, на фото также запечатлено немало моментов проявления нежности певицы и блогера. На многих снимках они не скрывают чувств и целуются на камеру.
Вся съемка прошла в мягких пастельных тонах. Надя и Вова позируют в удобной домашней одежде серого оттенка. При этом оба — в спортивных брюках. К слову, на Наде — ни капли макияжа. Волосы взъерошены, без укладки. Но от этого атмосфера фотосессии получилась еще более романтичной. Отметим, что за звездный фотосет отвечала фотограф Екатерина Кондратьева. Однако, съемка проходила через… веб-камеру! Екатерина создала спецпроект #карантинскондратьевой и снимает звезд во время “домашнего заточения”.
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
“Творчество + карантин = любовь. Самая настоящая и честная фотосессия через web камеру!!) @kate_kondratieva - спасибо за настроение и фотки! Насмеялись с Вовой”, — подписала серию фото Дорофеева.
“Сначала ты все отрицаешь, а потом осознаешь всю степень важности соблюдения карантина и находишь плюсы. Спустя 5 дней мы с Вовой наотдыхались и поняли, что пора что-то делать: начали заниматься спортом три раза в неделю, осваивать медитацию, читать каждый день, готовить столько, сколько в жизни не приходилось. В самом начале было больше паники: после каждой прочитанной статьи мы находили у себя признаки коронавируса. Сейчас стали спокойнее, потому что соблюдаем карантин. Главное — думать о будущем и что-то делать уже сейчас, учитывая все обстоятельства.
Это время я использую, чтобы восстановиться, изучать новое и побыть с близкими. После карантина мечтаю увидеть друзей и крепко их обнять. Еще мечтаю о концертах, конечно!” — рассказала Дорофеева журналу ELLE в Украине.
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
А вот подписчики экс-солистки группы “Время и Стекло” прсто-таки засыпали ее новый пост комментариями. Подключились даже звезды.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Дантес рассказал, готовит ли для него Дорофеева.