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Надя Дорофеева в купальнике взволновала сеть сексуальными изгибами

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.05.2019 - 15:33
Надя Дорофеева в купальнике взволновала сеть сексуальными изгибами
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица восхитила горячим пляжным снимком

Надя Дорофеева совмещает работу с отдыхом - сейчас певица находится в Турции, где у нее запланировано несколько концертов, а между ними девушка вполне успевает позагорать и поплавать. Благодаря занятиям спортом и правильному питанию она может похвастаться идеальной фигурой, которую и демонстрирует на новом "горячем" фото в Instagram.

Артистка запечатлена в черном купальнике оригинального кроя, при этом Надя стоит полубоком к камере, делая акцент на своих стройных длинных ногах и подтянутых аппетитных ягодицах. Девушка позирует у шезлонга, запрокинув голову, и счастливо смеется. Свои длинные волосы певица собрала в хвост.

"Хочу, чтоб каждый день своей жизни каждый старался быть счастливее, чем был вчера", - глубокомысленно прокомментировала Дорофеева.

Надя Дорофеева в купальнике взволновала сеть сексуальными изгибами

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Конечно же, подписчики остались в полном восторге от подобного снимка и засыпали Надю комплиментами, восхищаясь ее точеной и сексуальной фигурой.

  • "Самая красивая"
  • "Горяча, малыха"
  • "Тут все идеально"
  • "Попа как орех"
  • "Надь, очень красивый купальник!"
  • "Мы счастливы, когда счастлива ты"
  • "Прекрасные формы"
  • "Сексуальная"
  • "Надь, а ты делаешь мои дни, с каждым днём делаешь все счастливее и счастливее!!!"
  • "Надюшаа, красивая очень"
  • "Вот это ноги"
  • "Ты просто секси"

Напомним, Надя Дорофеева удивила забавной фотосессией с неизвестным мужчиной.

Ранее сообщалось о том, что Дорофеева обольстила провокативным образом в колготках в сетку и миниюбке.

Кстати, ресторатор Николай Тищенко показала забавное видео с Надей Дорофеевой и Алексеем Завгородним-Позитивом, сделанное в Турции, где бизнесмен отдыхает с семьей и друзьями.

Регина Тодоренко в купальнике рассказала об отдыхе в Турции с малышом Надя Дорофеева удивила забавной фотосессией с неизвестным мужчиной (фото)
Новости Украины певецотдыхНадя Дорофеева
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