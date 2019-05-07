Надя Дорофеева в купальнике взволновала сеть сексуальными изгибами

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица восхитила горячим пляжным снимком

Надя Дорофеева совмещает работу с отдыхом - сейчас певица находится в Турции, где у нее запланировано несколько концертов, а между ними девушка вполне успевает позагорать и поплавать. Благодаря занятиям спортом и правильному питанию она может похвастаться идеальной фигурой, которую и демонстрирует на новом "горячем" фото в Instagram.

Артистка запечатлена в черном купальнике оригинального кроя, при этом Надя стоит полубоком к камере, делая акцент на своих стройных длинных ногах и подтянутых аппетитных ягодицах. Девушка позирует у шезлонга, запрокинув голову, и счастливо смеется. Свои длинные волосы певица собрала в хвост.

"Хочу, чтоб каждый день своей жизни каждый старался быть счастливее, чем был вчера", - глубокомысленно прокомментировала Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Конечно же, подписчики остались в полном восторге от подобного снимка и засыпали Надю комплиментами, восхищаясь ее точеной и сексуальной фигурой.

"Самая красивая"

"Горяча, малыха"

"Тут все идеально"

"Попа как орех"

"Надь, очень красивый купальник!"

"Мы счастливы, когда счастлива ты"

"Прекрасные формы"

"Сексуальная"

"Надь, а ты делаешь мои дни, с каждым днём делаешь все счастливее и счастливее!!!"

"Надюшаа, красивая очень"

"Вот это ноги"

"Ты просто секси"

Напомним, Надя Дорофеева удивила забавной фотосессией с неизвестным мужчиной.

Ранее сообщалось о том, что Дорофеева обольстила провокативным образом в колготках в сетку и миниюбке.

Кстати, ресторатор Николай Тищенко показала забавное видео с Надей Дорофеевой и Алексеем Завгородним-Позитивом, сделанное в Турции, где бизнесмен отдыхает с семьей и друзьями.