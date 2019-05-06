Надя Дорофеева удивила забавной фотосессией с неизвестным мужчиной (фото)

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева позирует в разных позах

Надя Дорофеева любит повеселиться и отдохнуть с друзьями. Буквально каждая ее поездка на отдых с супругом Владимиром Дантесом также сопровождается и времяпрепровождением с друзьями. Прошедшие выходные также прошли посиделками с друзьями.

Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке Надя Дорофеева опубликовала несколько забавных фото. На снимках, кстати, видим неизвестного мужчину. Судя по всему, друга украинской исполнительницы. Пара решила подурачиться и устроить "модную фотосессию".

Съемка прошла в квартире. На фоне видим вино. Сама Дорофеева одета в яркий желтый костюм из новой коллекции своего бренда. Певица по-разному позирует. Хотя сама потом добавила: "Какой кошмар".

Забавная Надя Дорофеева и ее новая "модная фотосессия" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что до этого Дорофеева покорила поклонников своей новой коллекцией. Так, поклонники солистки группы "Время и Стекло" знают, что у нее есть свой магазин брендовой одежды So DoDo. Недавно певица похвасталась реализацией долгожданного проекта - совместно с дизайнером она запустила линейку спортивной одежды. Конечно же, лицом новой коллекции выступила сама Надя. И показала фанам серию фото в стильных образах. Певица позирует в велосипедках, топах, плащах и даже в маске.

А еще чуть позже Надя восхитила многотысячную армию поклонников весьма дерзким, но стильным образом. Певица появилась перед камерой в черных колготках в сеточку и с прозрачной сумкой.

Отметим, что тем временем горячая Настя Каменских в бикини засветила роскошные формы.