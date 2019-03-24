ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Малышка на миллион: Дорофеева похвасталась ультрамодным look-ом

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.03.2019 - 22:05
Малышка на миллион: Дорофеева похвасталась ультрамодным look-ом
Надя Дорофеева показала стильный и недорогой образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева показала стильный весенний образ

Надя Дорофеева показала стильный, удобный, универсальный и недорогой образ. Артистка примерила длинное коричневое пальто oversize, джинсы на высокой посадке, которые поддерживает черный шнур, короткий топ, светлые кроссовки на высокой платформе и кожаную сумку оттенка "кофе с молоком". Фанаты поражены умением артистки так удачно сочетать универсальные вещи. Свое восхищение поклонники выразили под снимком певицы в Instagram.

Малышка на миллион: Дорофеева похвасталась ультрамодным look-ом

Надя Дорофеева показала стильный и недорогой образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники в большинстве своем похвалили внешний вид артистки, однако некоторым look не пришелся по вкусу:

  • Классненькая.
  • Надя, очень крутой лук! Так свежо и по-весеннему!
  • Как бомж.
  • Красотка.
  • Одна в своем роде, лук уникальный, аналогов нет.
  • Самая лучшая.
  • Вы просто сияете - и в дождь, и в солнце. Вы очень классная.
  • Прикольный пояс, Надюша)))
  • Обалденно выглядишь.
  • Как же я обожаю этот стиль.

Стоит отметить, что Надя Дорофеева вместе с Дмитрием Монатиком, он же MONATIK, получила вожделенную статуэтку премии YUNA 2019 за дуэтную песню "Глубоко".

Напомним, что Надя Дорофеева произвела фурор в сети своими пикантными фото с репетиций, на которых показала впечатляющую фигуру.

Ранее Надя Дорофеева призналась, что любит экспериментировать с гардеробом: она одинаково превосходно выглядит в удобных и любимых вещах оверсайз, а также в роскошных женственных наряд, подчеркивающих ее потрясающую фигуру. 

"Сплошной кайф": Дорофеева вызвала фурор горячими образами на YUNA 2019 Королева красной дорожки: Дорофеева восхитила прозрачным нарядом на YUNA 2019
Новости Украины Надя Дорофеевастильмода
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь