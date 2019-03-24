Малышка на миллион: Дорофеева похвасталась ультрамодным look-ом

Надя Дорофеева показала стильный весенний образ
Надя Дорофеева показала стильный, удобный, универсальный и недорогой образ. Артистка примерила длинное коричневое пальто oversize, джинсы на высокой посадке, которые поддерживает черный шнур, короткий топ, светлые кроссовки на высокой платформе и кожаную сумку оттенка "кофе с молоком". Фанаты поражены умением артистки так удачно сочетать универсальные вещи. Свое восхищение поклонники выразили под снимком певицы в Instagram.
Надя Дорофеева показала стильный и недорогой образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники в большинстве своем похвалили внешний вид артистки, однако некоторым look не пришелся по вкусу:
Стоит отметить, что Надя Дорофеева вместе с Дмитрием Монатиком, он же MONATIK, получила вожделенную статуэтку премии YUNA 2019 за дуэтную песню "Глубоко".
Напомним, что Надя Дорофеева произвела фурор в сети своими пикантными фото с репетиций, на которых показала впечатляющую фигуру.
Ранее Надя Дорофеева призналась, что любит экспериментировать с гардеробом: она одинаково превосходно выглядит в удобных и любимых вещах оверсайз, а также в роскошных женственных наряд, подчеркивающих ее потрясающую фигуру.