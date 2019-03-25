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Надя Дорофєєва у відвертому вбранні шокувала брутальною витівкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2019 - 11:17
Надя Дорофєєва у відвертому вбранні шокувала брутальною витівкою
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка здивувала шанувальників новим не типовим для неї фото

Популярна співачка Надя Дорофєєва незмінно радує шанувальників свіжими фото і трендовими луками. Вона вміє бути милою і зухвалою, провокативною і трепетною, і при цьому всі образи даються дівчині однаково легко і гармонійно виглядають. Новий знімок в Instagram не залишив байдужими шанувальників зірки – на ньому брутальна Надя безсоромно показує на камеру непристойний жест.

Судячи з усього, кадр був зроблений на знімальному майданчику під час роботи над новим кліпом групи "Время и Стекло" – "Дим". Надя красується у вбранні з відео – короткій сукні-піджаку з широким шкіряним поясом, сорочці з краваткою і босоніжках. Її зухвалий вираз обличчя і сміливий жест не на жарт розбурхали фанів.

"Я хотіла танцювати тільки з ним", - підписала вона знімок рядком з нового хіта.

Надя Дорофєєва у відвертому вбранні шокувала брутальною витівкою

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники зосередилися не стільки на образі дівчини, скільки на її манері поведінки, нагадавши, що на Надю підписані діти, для яких вона є прикладом для наслідування. Співачка отримала порцію критики від своїх фоловерів.

"Зухвала Надя", "Багато дітей підписані на вас. Ви є їхніми кумирами. Як еталон для наслідування. Ви повинні про це пам'ятати", "Надя, тобі такий образ не йде, ти мила, красива дівчина, а таку фотку виклала", "Взагалі не доречно", "Це не круто!", "До чого це фото?", "Надя, так не гарно!", "Не очікувала від тебе таке", - писали розчаровані коментатори.

Нагадаємо, що Надя Дорфеева продемонструвала свій повсякденний стріт-стайл look, який припав до смаку її шанувальникам.

Раніше Надя Дорофєєва захопила появою на премії YUNA 2019 в пікантному образі – дівчина одягла на червону доріжку сукню з прозорим низом.

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Новини України Надя Дорофеєва
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