Королева красной дорожки: Дорофеева восхитила прозрачным нарядом на YUNA 2019

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица получила вожделенную статуэтку престижной музпремии

Надя Дорофеева признается, что любит экспериментировать с гардеробом: она одинаково превосходно выглядит в удобных и любимых вещах оверсайз, а также в роскошных женственных наряд, подчеркивающих ее потрясающую фигуру. Выход на красную дорожку церемонии YUNA 2019, которая состоялась 22 марта в киевском Дворце "Украина", не стал исключением – артистка блистала в пикантном наряде, ошеломившем поклонников. Фото и видео ее триумфального появления на престижной музыкальной премии появилось в Instagram.

Звезда опубликовала фото у зеркала. Надя вглядывается в свое отражение. Сияющий макияж с акцентом на губы, массивные свисающие серьги и естественная укладка с эффектом легкой небрежности. Особо пристального внимания удостоилось роскошное декольте девушки.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также она показала короткий ролик, на котором запечатлена вместе со своим коллегой и участником дуэта "Время и Стекло" Алексеем Завгородним-Позитивом. Артисты посылают на камеру воздушные поцелуи. Кроме того, можно без труда рассмотреть пикантный наряд Нади с прозрачной юбкой, украшенной перьями.

Поклонники остались в восторге от увиденного, ведь их любимица выгладила по истине роскошно, а откровенный наряд лишь подчеркивал ее плавные изгибы.

"Очень прелестная, такая лёгкая и очаровательная девушка", "Как всегда потрясающая", "Просто прекрасна!", "Королева красной дорожки", "Наденька, ты очень красивая", "Шикарная девушка", "Сводишь с ума своей красотой", "Принцесса", "Сногсшибательная", "Наша королева", - не унимались впечатленные пользователи сети.

Также кадрами с YUNA 2019 сногсшибательная ДоДо поделилась в сториз. На некоторых из них она запечатлена вместе со своим продюсером Потапом и группой MOZGI, а также Ириной Горовой, со-продюсером MOZGI Entertainment, которая показала пикантные кадры с переодевающейся Надей. Певицу явно застали врасплох!

Фото (instagram.com/nadyadorofeeva; instagram.com/gorovaya_irina)

Стоит отметить, что Надя Дорофеева вместе с Дмитрием Монатиком, он же MONATIK, получила вожделенную статуэтку премии YUNA 2019 за дуэтную песню "Глубоко".

Напомним, что Надя Дорофеева произвела фурор в сети своими пикантными фото с репетиций, на которых показала впечатляющую фигуру.