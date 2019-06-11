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Это любовь: Потап и Настя Каменских растрогали спортивной романтикой

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.06.2019 - 11:37
Это любовь: Потап и Настя Каменских растрогали спортивной романтикой
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Звездная пара желает всем доброго дня

Потап и Настя Каменских теперь все чаще и чаще балуют поклонников совместными фото и видео. Звездная пара буквально засыпает многомиллионную армию фанатов десятками ярких кадров. При этом молодожены считают нужным разделять с фанами едва ли не каждый свой шаг. Особенно это "правило" распространяется на утренние тренировки пары.

Так, на своей instagram-страничке Потап опубликовал новое совместное фото с Каменских. Пара нежно обнимается, рэпер смотрит в камеру, а Настя с любовью прильнула к своему возлюбленному. На музыкантах – спортивная форма. Да и сам Потап отметил, как круто заниматься вместе спортом – особенно летом, утром, перед наступлением жары.

"Sports Together! Love to the World! Так прикольно пораньше встать летом, до жары, потрениться и кайфовать от друг друга, Чим Пим Пау! Тому, що разом все легше і прикольніше, веселіше і якось по-родинному",  - пишет Потап.

Потап и Настя Каменских

Романтичные Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Более того, музыкант также опубликовал короткое видео на в разделе сториз. В котором они с Настей пожелали всем доброго дня. Соответствующее видео появилось на twitter-блоге MyGlamWish.

Поклонники пары поспешили прокомментировать их новое фото:

  • "Ну, я не могу! Сколько любви и нежности теперь в твоем аккаунте! Счааастье"
  • "Какие вы позитивно-счастливые"
  • "Красивая и искренняя пара)"
  • "Счастье вам к лицу!!!! Пусть так будет всегда!"
  • "Кайфушечки"
  • "Толковые слова"
  • "Вы крутые!"
  • "Задыхаться от любви в объятиях"
  • "Кайфовать от друг друга"
  • "Это любовь! Мать ее!"

Это любовь: Потап и Настя Каменских растрогали спортивной романтикой

Скриншот комментариев: instagram.com/realpotap

Напомним, до этого Потап забавно "потроллил" заспанную Настю Каменских за ошибки в английском. Интересно, что тогда пара также собиралась на тренировку. Только перед занятиями Каменских решилапохвастаться новыми подарками от поклонников. 

А еще чуть позже Потап похвастался кулинарными талантами своей любимой. После тренировки Камеснких приготовила потапу домашние котлетки.

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