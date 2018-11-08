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Дорофеева-брюнетка удивила "мрачным" образом в стиле гранж

Lite » Звезды 08.11.2018 - 13:04
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Новый стиль Дорофеевой пришелся по вкусу ее поклонникам

Дорофеева, которая недавно попробовала себя в роли "кислотного диджея", поразила поклонников очередным смелым fashion-образом. При этом одна из главных "изюминок" новых фото, которая привлекала внимание подписчиков певицы, — Дорофеева перекрасилась в брюнетку.

Украинская поп-исполнительница, солистка "Время и Стекло" примерила образ в стиле гранж (grunge, "маргинальный шик"), который отрицает какие-либо общепринятые нормы и правила внешнего вида. Чем более несуразно и несовместимо — тем лучше.

Отмечается, что стиль гранж миру моды подарила… музыкальная рок-тусовка. Сам же стиль вышел из американского Сиэтла, откуда родом группы Soundgarden, Nirvana.

Примечательно, что на футболке, в которой позирует Дорофеева, изображена обложка и название студийного альбома группы Nirvana под названием "Bleach" (сангл. "Отбеливатель").

Также свой образ Дорофеева дополнила ассиметричной юбкой-шотландкой, черным бомбером, колготками и массивными кроссовками на платформе.

Стильная Надя Дорофеева

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Отметим, что до этого Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) показали свои "дикие" образы.

Поклонники певицы поспешили прокомментировать ее новое модное появление.

"Прикольный образ, ну как всегда", — пишет l_o_v_e___112014.

"Ты совсем другая стала", — отмечает roxy_queen567.

"Надя, а альбом Bleach нравится вообще?" — спрашивает no_game.

"Надь, ты всегда идеальна! Идея мегаааа крутая) Твой стиль — это что-то такое, что просто имеет свою сломанную лапку, ожерелье и диадему. Обожаю!" — восхищается fanat_vis_i_alekseeva.

"Надя, извини, но тебе не идут черные волосы!" — поделилась своим мнением merika__queen.

"Верни омбре!" — соглашается azizovaalisa7.

"Вау, какие крутые кроссы", — подчеркивает kate_november.

Дорофеева-брюнетка удивила &quot;мрачным&quot; образом в стиле гранж

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева в стиле гранж (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева — одна из главных актрис новой украинской комедии "Я, ты, он, она" от студии "Квартал 95".

Недавно Владимир Зеленский, который также играет главную роль в фильме, показал "семейные" фото со съемок комедии. На фотографиях также и Дорофеева.

Надя Дорофеева: интересные факты (видео: РБК-Украина)

Новости Украины Надя Дорофеева
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