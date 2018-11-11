"Почалася зіркова хвороба": мама Дорофєєвої розповіла про стосунки з дочкою

Відео: (youtube.com/Светская життя)

Популярна українська виконавиця Надія Дорофєєва, яка в складі групи "Час і Скло" нещодавно випустила lyric video "Песня про лицо" в стилі edm trap music, зробила зворушливе зізнання в любові до своїх батьків. Слова подяки за її успіх вона промовила в інтерв'ю з Катею Осадчою, йдеться в "Світському житті".

"З дитинства на кожному святі, кожному концерті були присутні мама і тато. Вони мене возили на всі міжнародні конкурси, вони мною дуже займалися, правда. Мені здається, саме тому я зараз тут з тобою розмовляю, тільки завдяки моїм батькам, які дійсно займалися тільки мною", — зізнається Дорофєєва.

Мама Наді, Ольга Дорофєєва, яка викладає в університеті, дуже пишається донькою і іноді навіть користується титулом мами Наді Дорофєєвої.

Надя і Ольга Дорофєєва / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"

"Сьогодні мені Надя сказала: "Мамо, мені треба з тобою серйозно поговорити, у тебе почалася зіркова хвороба". Виходить який-небудь журнал, я прошу у Наді 20, ні 25, 30 штук собі. А вона мене питає, куди їх. А я кажу, що скрізь ходжу, від лікарні до пенсійного фонду. Надю знають у Криму, люблять причому всі, незалежно від віку. Я спочатку журнал, а потім вже свою проблему", - розповіла Ольга Дорофєєва.

Надя завжди експериментує зі своїм зовнішнім виглядом, часто оголює деякі частини тіла. Проте мама не лає дочку за деякі варіанти нарядів, а навіть навпаки радить демонструвати все що можна.

"У нас проблема. Я їй кажу, скільки можна одягатися, як черниця, швидко все зняла з себе", - зазначила мама співачки.

Артистка згадала, як вперше оголилася для фотосесії.

"Коли у нас була фотосесія (для журналу MAXIM - прим. ред), років 7 тому у мене був дуже серйозний емоційний стрес, тому що мене запросили, і я розуміла, що це для поп-співачки необхідна річ, це як робота. Я дзвонила мамі, і вона сказала мені, що чого я соромлюся, що за комплекси у мене, я повинна бути красивою. Мамі взагалі подобається, коли у мене щось є і коли я худну, вона дуже переживає і просить мене їсти більше", - згадала Надя.

Також Ольга Дорофеєва розповіла, яка вона теща для чоловіка Наді Володимира Дантеса.

"От сьогодні було таке. Я запитала у Вови, що він буде робити, каже, що в шафі приберется, я заходжу через 15 хвилин, а він лежить. Я кажу йому: "Вова, вибач, що я заважаю твоєму інтенсивному прибиранню". Я йому і сказала, Вова, я для того і теща, щоб ти мене хоч трохи ненавидів, але він сказав: "Та що ви, я вас люблю, але я трохи полежу". Кажу, лежи, все ж я потім приберу", - зізналася мама артистки.

Нагадаємо, що фанати розкритикували новий хіт "Час і Скло".

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Відео: (video.rbc.ua)