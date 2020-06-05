Начал недавно: Каменских рассекретила неожиданную подробность о Потапе

Настя Каменских радует поклонников не только своими солнечными фото или пикантными снимками, которые, к слову, в последнее время на ее страничке в Instagram появляются все реже, но и полезным прикладным контентом – например, раскрывает секреты питания и ухода за собой. Так, во время карантина певица устроила 21-дневний марафон "Жизнь в стиле NK" и рассказала, как стать лучшей версией себя. Теперь же артистка решила устроить эфир с поклонниками и вновь обстоятельно и подробно поговорить о питании и уходе. К жене внезапно присоединился Потап, и она, пользуясь случаем, раскрыла подробности о мужском уходе, рассекретив интересную деталь о муже.

Настя рассказала, что Потап пользуется кремом для лица. "Он недавно начал, но так этим гордится, потому что надо уделять себе внимание. Даже если ты очень крутой мужик", - считает звезда.

Рэпер показал на камеру несколько своих кремов и прокомментировал каждый из них, один на день рождение ему подарила подруга Насти и жена певица, участника группы MOZGI и экс-участника "Время и Стекло" Алексея Завгороднего-Позитива – дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя.

"Я ходил в спортклуб, посмотрел на мужчин. А они как делают: потренируются, достают из дорогих сумочек рубашечки, галстучки, часики красивые, намазываются кремчиком, бреются. Мне так понравилось. А я подумал: я все время на концертах выгляжу как концертное чудовище. И так хотелось всегда, как человеку, который много путешествует, чем-то побаловать. Есть мужики, которые так следят за собой – делают маникюр, педикюр, я этого не делаю – только крем", - поделился подробностями Потап.

Также не обошлось и без деталей о жене, причем очень личного характера.

"У Насти тело как у 18-летней девочки", - понизив голос, интимно признался артист.

Ранее Настя Каменских поделилась своим позитивом на солнечном фото и дала ценный совет.