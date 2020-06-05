Почав недавно: Каменських розсекретила несподівану подробицю про Потапа

Настя Каменських радує шанувальників не тільки своїми сонячними фото або пікантними знімками, які, до речі, останнім часом на її сторінці в Instagram з'являються все рідше, але і корисним прикладним контентом – наприклад, розкриває секрети харчування і догляду за собою. Так, під час карантину співачка влаштувала 21-денний марафон "Життя в стилі NK" і розповіла, як стати кращою версією себе. Тепер же артистка вирішила влаштувати ефір з шанувальниками і знову докладно поговорити про харчування та догляд. До дружини раптово приєднався Потап, і вона, користуючись нагодою, розкрила подробиці про чоловічий догляд, розсекретивши цікаву деталь про чоловіка.

Настя розповіла, що Потап користується кремом для обличчя. "Він нещодавно почав, але так цим пишається, бо треба приділяти собі увагу. Навіть якщо ти дуже крутий мужик", - вважає зірка.

Репер показав на камеру кілька своїх кремів і прокоментував кожен з них, один на день народження йому подарувала подруга Насті і дружина співакачка, учасника гурту MOZGI і екс-учасника "Время и Стекло" Олексія Завгороднього-Позитиву – дизайнер Анна Андрійчук-Завгородня.

"Я ходив в спортклуб, подивився на чоловіків. А вони як роблять: потренуються, дістають з дорогих сумочок сорочечки, галстучки, годинник красиві, намазуються кремчиком, голяться. Мені так сподобалося. А я подумав: я весь час на концертах виглядаю як концертне чудовисько. І так хотілося завжди, як людині, яка багато подорожує, себе чимсь побалувати. Є чоловіки, які так стежать за собою – роблять манікюр, педикюр, я цього не роблю – тільки крем", - поділився подробицями Потап.

Також не обійшлося і без деталей про дружину, причому дуже особистого характеру.

"У Насті тіло як у 18-річної дівчинки", - знизивши голос, інтимно зізнався артист.

Раніше Настя Каменських поділилася своїм позитивом на сонячному фото і дала цінну пораду.