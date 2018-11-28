"На Тилля похож": Лобода заинтриговала фанов чувственным видео

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники попытались определить, что за мужчина обнимает певицу

Украинская певица Светлана Лобода, которая строит свою карьеру в России, поделилась с поклонниками чувственным и сексуальным видео, которое опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах видео Светлана Лобода появляется в откровенных сценах, а в некоторых моментах появляется неизвестный мужчина, который то нежно гладит певицу, то носит ее на руках.

Поклонники Светланы Лободы пришли в восторг от этого ролика, назвав его чувственным, сексуальным, нежным и прекрасным.

Кроме того, они попытались выяснить, что за мужчина запечатлен рядом с известной певицей. Некоторые фанаты предположили, что это лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, которому приписывают отцовство второго ребенка звезды. А одна из поклонниц решила, что мужчина на кадрах видео – это украинский шоумен Сергей Притула.

"Нереальная", "Очень красиво. Прекрасное видео", "Чувственно и сексуально", "На Тилля похож мужчинка", "Это же ее мужчина из Рамштайн? Ну очень похож и песня на английском", "Я изначально подумала, что это Притула", — написали фанаты Светланы Лободы.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее мы писали о том, что фото солиста Rammstein с красивой брюнеткой озадачило фанов.

А также рассказывали о том, что Светлана Лобода показала нового "друга".

Она опубликовала нежный семейный снимок с PR-менеджером Николаем Степановым, под которым поздравила его с днем рождения.

В комментариях предположили, что Степанов является отцом Тильды и именно его рука обнимала артистку на фотографии с новорожденной дочерью.

Видео: РБК-Украина