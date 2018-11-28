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"На Тілля схожий": Лобода заінтригувала фанів чуттєвим відео

Lite » Зірки 28.11.2018 - 20:45
"На Тілля схожий": Лобода заінтригувала фанів чуттєвим відео
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники спробували визначити, що за чоловік обіймає співачку

Українська співачка Світлана Лобода, яка будує свою кар'єру в Росії, поділилася з шанувальниками чуттєвим і сексуальним відео, яке опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах відео Світлана Лобода з'являється у відвертих сценах, а в деяких моментах з'являється невідомий чоловік, який то ніжно гладить співачку, то носить її на руках.

Шанувальники Світлани Лободи прийшли в захват від цього ролика, назвавши його чуттєвим, сексуальним, ніжним і прекрасним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Крім того, вони спробували з'ясувати, що за чоловік зображений поруч з відомою співачкою. Деякі фанати припустили, що це лідер німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн, якому приписують батьківство другої дитини зірки. А одна з прихильниць вирішила, що чоловік на кадрах відео – це український шоумен Сергій Притула.

"Нереальна", "Дуже красиво. Прекрасне відео", "Чуттєво і сексуально", "На Тілля схожий чоловічок", "Це ж її хлопець з Рамштайн? Ну дуже схожий і пісня англійською", "Я спочатку подумала, що це Притула", — написали фанати Світлани Лободи.

&quot;На Тілля схожий&quot;: Лобода заінтригувала фанів чуттєвим відео&quot;На Тілля схожий&quot;: Лобода заінтригувала фанів чуттєвим відео&quot;На Тілля схожий&quot;: Лобода заінтригувала фанів чуттєвим відео&quot;На Тілля схожий&quot;: Лобода заінтригувала фанів чуттєвим відео&quot;На Тілля схожий&quot;: Лобода заінтригувала фанів чуттєвим відео

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фото соліста Rammstein з красивою брюнеткою спантеличило фанів.

А також розповідали про те, що Світлана Лобода показала нового "друга".

Вона опублікувала ніжний сімейний знімок з PR-менеджером Миколою Степановим, під яким привітала його з днем народження.

В коментарях припустили, що Степанов є батьком Тільди і саме його рука обіймала артистку на фотографії з новонародженою дочкою.

Відео: РБК-Україна

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