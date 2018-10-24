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"На сельской дискотеке": Каменских упрекнули за странный наряд

Lite » Звезды 24.10.2018 - 21:26
Фото: Настя Каменских (facebook.com nastya.kamenskux)
Фото: Настя Каменских (facebook.com nastya.kamenskux)

Новое фото звезды в сети вызвало противоречивую реакцию. Ее с одной стороны похвалили, а с другой - обрушился шквал критики

Популярная украинская поп-певица Настя Каменских показала фолловерам новое фото, на котором позирует в черных штанах с красными лампасами, сшитыми под "спортивки", и коротком леопардовом пуховике. Это фото артистки вызвало противоречивую реакцию среди подписчиков: с одной стороны ее хвалили и признавались в любви, а с другой стороны ее тут же обвинили в безвкусице и упрекнули за "странный наряд". Соответствующее фото было опубликовано в Instagram Каменских.

Настя подписала снимок: "Kiyv is my love". Это переводится, как "Киев - моя любовь". За три часа новое фото Насти набрало более 47 000 лайков.

&quot;На сельской дискотеке&quot;: Каменских упрекнули за странный наряд

Cкриншот поста (instagram.com/kamenskux)

Многие поклонники певицы писали, что она выглядит прекрасно и, что образ просто отличный. А еще хвалили Каменских за знание иностранного языка.

"Красотка", "Вы - супер, впрочем, как и всегда", "Настюш, ты шикарная, не могу налюбоваться", "Бомба", "Ты – моя любовь", "Черная пантера", -  хвалили звезду поклонники в комментариях.

&quot;На сельской дискотеке&quot;: Каменских упрекнули за странный наряд

&quot;На сельской дискотеке&quot;: Каменских упрекнули за странный наряд

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Тем не менее, некоторым фанам исполнительницы не понравился ее образ, они назвали его "странным и безвкусным".

"Вы реально думаете, что леопардовое это круто?", "Наряд странный, безвкусица", "Куртка ужас! Люди вы чего?!", "На сельской дискотеке в трениках", "Скоро и моя леопардовая шуба будет актуальна!", - написали недоброжелатели.

&quot;На сельской дискотеке&quot;: Каменских упрекнули за странный наряд

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Кстати, недавно Каменских в леопардовом наряде удивила сеть.

Напомним, что Притула рассказал, как пытался "соблазнить" Настю Каменских.

Ранее мы писали, что Каменских раскрыла подробности тура по Латинской Америке.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Настя КаменскихInstagram
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