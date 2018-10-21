"Сидишь, как на Луне": Каменских раскрыла подробности тура по Латинской Америке (видео)

Видео: Светская жизнь (Youtube-канал/Світське життя)

Популярная украинская певица Настя Каменских призналась, что во время тура по Латинской Америке выучила испанский и даже приобрела популярность среди местных. Об этом она рассказала Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"Мне вообще говорят, что я похожа на бразильянку. Я первая украинская певица, которая пересекла океан, спела там, да еще и заговорила на испанском", - сказала она.

Более того, Каменских призналась, что ее даже начали узнавать местные.

"Третий день промо-тура. Мы просто пошли поесть. А там сидел дедушка, который сказал: "о боже, я вас видел сегодня на шоу с моей женой. Вы в жизни еще красивее. У вас такая крутая песня, она станет популярной". И ты сидишь, как на Луне", - подчеркнула она.

При этом, по словам исполнительницы, она даже сейчас продолжает изучать испанский язык.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Світське життя)

"Когда ты очень чего-то хочешь, для тебя все становиться доступным. Я учила его каждый день по 5 часов. С тетрадкой. И даже сейчас в гримерке, в рюкзаке лежит тетрадь, в которую я записываю слова. Все, кто сейчас нас видят – мамы, папы, давайте своим детям языки. Это словно расширяет твой кругозор. Язык – это все. А деньги вы и так научитесь считать", - уточнила Каменских.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Світське життя)

Кстати, ранее мы писали о том, что Каменских порадовала поклонников нежным фото.

А также рассказывали о том, что фанаты Насти Каменских раскритиковали ее новую фотографию, назвав ее "вульгарной".

Напомни, известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, анонсировала выход нового клипа на песню Lomala.

Видео: РБК-Украина