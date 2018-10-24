"На сільській дискотеці": Каменських дорікнули за дивний наряд

Нове фото зірки в мережі викликало суперечливу реакцію. Її з одного боку похвалили, а з іншого - обрушився шквал критики
Популярна українська поп-співачка Настя Каменських показала фоловерам нове фото, на якому позує в чорних штанях з червоними лампасами, зшитими під "спортивки", і короткому леопардовому пуховику. Це фото артистки викликало суперечливу реакцію серед пiдписників: з одного боку її хвалили і зізнавалися в любові, а з іншого боку її тут же звинуватили в несмаку і дорікнули за "дивний наряд". Відповідне фото було опубліковано в Instagram Каменських.
Настя підписала знімок: "Kiyv is my love". Це переводиться, як "Київ - моя любов". За три години нове фото Насті набрало понад 47 000 лайків.
Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)
Багато шанувальників спiвачки писали, що вона виглядає чудово і, що образ просто відмінний. А ще хвалили Каменських за знання іноземної мови.
"Красуня", "Ви - супер, втім, як і завжди", "Настюш, ти шикарна, не можу намилуватися", "Бомба", "Ти – моя любов", "Чорна пантера", - хвалили зірку шанувальники в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Тим не менш, деяким фанам виконавиці не сподобався її образ, вони назвали його "дивним і позбавленим смаку".
"Ви реально думаєте, що леопардове це круто?", "Дивний Наряд, несмак", "Куртка жах! Люди ви чого?!", "На сільській дискотеці в треніках", "Скоро і моя леопардова шуба буде актуальна!", - написали недоброзичливці.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
До речі, нещодавно Каменських в леопардовому вбранні здивувала мережа.
Нагадаємо, що Притула розповів, як намагався "спокусити" Настю Каменських.
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Відео: РБК-Україна