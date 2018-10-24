"На сільській дискотеці": Каменських дорікнули за дивний наряд

Фото: Настя Каменських (facebook.com nastya.kamenskux)

Нове фото зірки в мережі викликало суперечливу реакцію. Її з одного боку похвалили, а з іншого - обрушився шквал критики

Популярна українська поп-співачка Настя Каменських показала фоловерам нове фото, на якому позує в чорних штанях з червоними лампасами, зшитими під "спортивки", і короткому леопардовому пуховику. Це фото артистки викликало суперечливу реакцію серед пiдписників: з одного боку її хвалили і зізнавалися в любові, а з іншого боку її тут же звинуватили в несмаку і дорікнули за "дивний наряд". Відповідне фото було опубліковано в Instagram Каменських.

Настя підписала знімок: "Kiyv is my love". Це переводиться, як "Київ - моя любов". За три години нове фото Насті набрало понад 47 000 лайків.

Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)

Багато шанувальників спiвачки писали, що вона виглядає чудово і, що образ просто відмінний. А ще хвалили Каменських за знання іноземної мови.

"Красуня", "Ви - супер, втім, як і завжди", "Настюш, ти шикарна, не можу намилуватися", "Бомба", "Ти – моя любов", "Чорна пантера", - хвалили зірку шанувальники в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Тим не менш, деяким фанам виконавиці не сподобався її образ, вони назвали його "дивним і позбавленим смаку".

"Ви реально думаєте, що леопардове це круто?", "Дивний Наряд, несмак", "Куртка жах! Люди ви чого?!", "На сільській дискотеці в треніках", "Скоро і моя леопардова шуба буде актуальна!", - написали недоброзичливці.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

До речі, нещодавно Каменських в леопардовому вбранні здивувала мережа.

Нагадаємо, що Притула розповів, як намагався "спокусити" Настю Каменських.

Ранiше ми писали, що Каменських розкрила подробиці туру по Латинській Америці.

Відео: РБК-Україна