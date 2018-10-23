Опасные джунгли: Каменских в леопардовом наряде удивила сеть

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица предстала перед фанатами в дерзком образе

Украинская pop и R’n’B певица, ведущая и автор NKblog Настя Каменских поделилась со своими подписчиками новым снимком в необычном образе. Соответствующее фото можно посмотреть в Instagram.

На снимке Настя Каменских позирует в леопардовом костюме с черным ремнем и цепями. Образ дополняет необычный плащ. Декорации вокруг создают атмосферу джунглей.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Поклонники оценили образ Насти, они отметили аппетитные формы, которые удачно подчеркнул костюм, а также красиво уложенные кудряшки исполнительницы:

"Фигура-бомба!";

"Красотка";

"Самая лучшая";

"Наверное, в прошлой жизни была кошкой";

"Шикарно";

"Все супер, но леопард не очень";

"Кудри милые";

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Притула рассказал, как пытался "соблазнить" Настю Каменских.

Мы писали, что Каменских раскрыла подробности тура по Латинской Америке.

А также о том, что фанаты Насти Каменских раскритиковали ее новую фотографию, назвав ее "вульгарной".

Видео: РБК-Украина