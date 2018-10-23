Опасные джунгли: Каменских в леопардовом наряде удивила сеть

Певица предстала перед фанатами в дерзком образе
Украинская pop и R’n’B певица, ведущая и автор NKblog Настя Каменских поделилась со своими подписчиками новым снимком в необычном образе. Соответствующее фото можно посмотреть в Instagram.
На снимке Настя Каменских позирует в леопардовом костюме с черным ремнем и цепями. Образ дополняет необычный плащ. Декорации вокруг создают атмосферу джунглей.
Фото: (instagram.com/kamenskux)
Поклонники оценили образ Насти, они отметили аппетитные формы, которые удачно подчеркнул костюм, а также красиво уложенные кудряшки исполнительницы:
"Фигура-бомба!";
"Красотка";
"Самая лучшая";
"Наверное, в прошлой жизни была кошкой";
"Шикарно";
"Все супер, но леопард не очень";
"Кудри милые";
Фото: (instagram.com/kamenskux)
Напомним, что Притула рассказал, как пытался "соблазнить" Настю Каменских.
Мы писали, что Каменских раскрыла подробности тура по Латинской Америке.
А также о том, что фанаты Насти Каменских раскритиковали ее новую фотографию, назвав ее "вульгарной".
Видео: РБК-Украина