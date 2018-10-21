"Уходи от этого лысого": Притула рассказал, как пытался "соблазнить" Настю Каменских

Видео: (youtube.com/Светская жизнь)

Известный украинский телеведущий и филантроп Сергей Притула, который недавно стал секс-тренером, рассказал, как пытался "соблазнить" Настю Каменских на сольную карьеру. Он признался, что был без ума от ее голоса и спустя 10 лет она все-таки последовала его словам, рассказывается в "Светской жизни".

Телеведущий рассказал, как агитировал Настю покинуть Потапа и уйти в сольное плавание и как началась его крепкая дружба с артисткой.

"Благодаря работе на радио я был знаком с песнями Насти еще до того, как она начала сотрудничать с Потапом. Я помню, как крутил на радио ее песню "Цунами". "Цунами, нас накрывает волнами ..." Помню, как я в 2006-2007 годах я восхищался ее вокалом, и говорил Насте: "Уходи от того лысого и занимайся сольной карьерой". Она говорила: "Ну куда я? У нас такой красивый дуэт "Потап и Настя". И вот прошло десять лет, и девочка пошла в сольную карьеру, а я десять лет назад говорил ей об этом", – вспоминает Притула.

Сергей Притула / Кадр из видео YouTube-канала "Светская жизнь"

Также он рассказал, как прошел юбилей его 10-летнего сына.

"Мы как раз обходимся без этих "мажорных" атрибутов детского праздника. После школы мы собрали одноклассников и поехали в торгово-развлекательный центр, купили попкорн с напитками, и дети пошли в кино. А дома у нас был праздничный ужин, на котором мы вручили Дмитрию праздничный подарок", — рассказывает шоумен.

Он также признался, что подарок для сына является напоминанием, о том, что нужно ценить время.

"Это часы. Собственно, подарок был сделан с учетом того, чтобы он ценил собственное время и уважал время других людей. У него немного проблемы с пунктуальностью, поэтому мы стараемся это исправить", — добавил ведущий.

Ранее Притула откровенно обратился к украинцам.

Напомним, недавно Притула похвастался фотографиями с трибуны Верховной Рады.

Кстати, Притула забавно поздравил сына с днем рождения.

Видео: (video.rbc.ua)