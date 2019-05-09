"На районе": Потап покорил сеть забавным фото с детьми

Продюсер показал фото с сыном и падчерицей
Известный украинский артист и продюсер Потап недавно отпраздновал день рождения - 8 мая ему исполнилось 38 лет. Шоумен получил множество трогательных поздравлений, в том числе и от Насти Каменских, с которой ему уже давно приписывают роман и даже скорую свадьбу. На своей странице в Instagram Алексей (настоящее имя артиста) показал забавный снимок с членами своего семейства.
На фото он запечатлен вместе с родным сыном Андреем Потапенко, падчерицей Натальей Горовой (дочерью бывшей жены Потапа Ирины Горовой от предыдущих отношений) и собакой. Все они одеты в яркие наряды в спортивном стиле и позируют у видавшей лучшие времена кирпичной стены в смешных позах. Наташа, которая держит поводок с мопсом, даже высунула язык для пущего эффекта.
"На районе", - подписал фото Потап.
Фото: Потап с детьми (instagram.com/realpotap)
Глазастые поклонники тут же углядели надпись на стене за их спинами и принялись шутить, что это такая реклама наркотиков, а также умиляются милому семейству. Отметим, что продюсер с раннего детства воспитывал Наташу, так что они находятся в отличных отношениях, девушка также очень любит младшего брата.
Напомним, Потап похвастался крутым именным подарком на день рождения.
Мы также писали, что в сети активно поползли слухи о том, что Потап и Настя Каменских запланировали свадьбу и уже даже назначили дату торжества.
Ранее свой день рождения отпраздновала и Настя Каменских. Так, 4 мая певице исполнилось 32 года. Она шумно отметила праздник в Турции, где вечером выступила с концертом.