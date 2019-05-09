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"На районе": Потап покорил сеть забавным фото с детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.05.2019 - 17:14
"На районе": Потап покорил сеть забавным фото с детьми
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Продюсер показал фото с сыном и падчерицей

Известный украинский артист и продюсер Потап недавно отпраздновал день рождения - 8 мая ему исполнилось 38 лет. Шоумен получил множество трогательных поздравлений, в том числе и от Насти Каменских, с которой ему уже давно приписывают роман и даже скорую свадьбу. На своей странице в Instagram Алексей (настоящее имя артиста) показал забавный снимок с членами своего семейства.

На фото он запечатлен вместе с родным сыном Андреем Потапенко, падчерицей Натальей Горовой (дочерью бывшей жены Потапа Ирины Горовой от предыдущих отношений) и собакой. Все они одеты в яркие наряды в спортивном стиле и позируют у видавшей лучшие времена кирпичной стены в смешных позах. Наташа, которая держит поводок с мопсом, даже высунула язык для пущего эффекта.

"На районе", - подписал фото Потап.

&quot;На районе&quot;: Потап покорил сеть забавным фото с детьми

Фото: Потап с детьми (instagram.com/realpotap)

Глазастые поклонники тут же углядели надпись на стене за их спинами и принялись шутить, что это такая реклама наркотиков, а также умиляются милому семейству. Отметим, что продюсер с раннего детства воспитывал Наташу, так что они находятся в отличных отношениях, девушка также очень любит младшего брата.

  • "И реклама закладок"
  • "Реклама наркотиков)"
  • "Потапчик, вітаю з днюшкою, любимо твою творість і дуже поважаєм тебе"
  • "Хана белым кроссам"
  • "Собака на белые кроссы наступила"
  • "Пупсы"
  • "Мопсятинка)))"
  • "Эу! ребят осторожно, по району ходить Потап с тяжёлой музыкальной силой, как закачает, так потом не успокоитесь еще лет 5,6"

Напомним, Потап похвастался крутым именным подарком на день рождения.

Мы также писали, что в сети активно поползли слухи о том, что Потап и Настя Каменских запланировали свадьбу и уже даже назначили дату торжества.

Ранее свой день рождения отпраздновала и Настя Каменских. Так, 4 мая певице исполнилось 32 года. Она шумно отметила праздник в Турции, где вечером выступила с концертом.

"Я за тебя, я с тобой": взволнованная Каменских растрогала признанием Потапу "На свадьбу?" Потап похвастался крутым именным подарком
Новости Украины Потапартист
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