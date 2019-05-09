"На районі": Потап підкорив мережу кумедним фото з дітьми

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Продюсер показав фото з сином і падчеркою

Відомий український артист і продюсер Потап нещодавно відсвяткував день народження - 8 травня йому виповнилося 38 років. Шоумен отримав безліч зворушливих привітань, у тому числі і від Насті Каменських, з якою йому вже давно приписують роман і навіть швидке весілля. На своїй сторінці в Instagram Олексій (справжнє ім'я артиста) показав цікавий знімок з членами своєї родини.

На фото він зображений разом з рідним сином Андрієм Потапенко, падчеркою Наталією Горовою (дочкою колишньої дружини Потапа Ірини Горової від попередніх стосунків) і собакою. Всі вони одягнені в яскраве вбрання в спортивному стилі і позують біля цегляної стіни, що бачила кращі часи, в смішних позах. Наташа, яка тримає поводок з мопсом, навіть висунула язик для більшого ефекту.

"На районі", - підписав фото Потап.

Фото: Потап з дітьми (instagram.com/realpotap)

Окаті шанувальники тут же помітили напис на стіні за їх спинами і почали жартувати, що це така реклама наркотиків, а також розчулюються милому сімейству. Зазначимо, що продюсер з раннього дитинства виховував Наташу, так що вони знаходяться в чудових стосунках, дівчина також дуже любить молодшого брата.

"Реклама закладок"

"Реклама наркотиків)"

"Потапчик, вітаю з днюшкою, любимо твою творість і дуже поважаєм тобі"

"Хана білим кросів"

"Собака на білі кроси настала"

"Пупси"

"Мопсятинка)))"

"Еу! хлопців обережно, по району ходити Потап з важкої музичної силою, як закачає, так потім не заспокоїтеся ще років 5,6"

Нагадаємо, Потап похвалився крутим іменним подарунком на день народження.

Ми також писали, що в мережі активно поповзли чутки про те, що Потап і Настя Каменських запланували весілля і вже навіть призначили дату торжества.

Раніше свій день народження відсвяткувала і Настя Каменських. Так, 4 травня співачці виповнилося 32 роки. Вона шумно відзначила свято в Туреччині, де ввечері виступила з концертом.