"На районі": Потап підкорив мережу кумедним фото з дітьми

Продюсер показав фото з сином і падчеркою
Відомий український артист і продюсер Потап нещодавно відсвяткував день народження - 8 травня йому виповнилося 38 років. Шоумен отримав безліч зворушливих привітань, у тому числі і від Насті Каменських, з якою йому вже давно приписують роман і навіть швидке весілля. На своїй сторінці в Instagram Олексій (справжнє ім'я артиста) показав цікавий знімок з членами своєї родини.
На фото він зображений разом з рідним сином Андрієм Потапенко, падчеркою Наталією Горовою (дочкою колишньої дружини Потапа Ірини Горової від попередніх стосунків) і собакою. Всі вони одягнені в яскраве вбрання в спортивному стилі і позують біля цегляної стіни, що бачила кращі часи, в смішних позах. Наташа, яка тримає поводок з мопсом, навіть висунула язик для більшого ефекту.
"На районі", - підписав фото Потап.
Фото: Потап з дітьми (instagram.com/realpotap)
Окаті шанувальники тут же помітили напис на стіні за їх спинами і почали жартувати, що це така реклама наркотиків, а також розчулюються милому сімейству. Зазначимо, що продюсер з раннього дитинства виховував Наташу, так що вони знаходяться в чудових стосунках, дівчина також дуже любить молодшого брата.
Нагадаємо, Потап похвалився крутим іменним подарунком на день народження.
Ми також писали, що в мережі активно поповзли чутки про те, що Потап і Настя Каменських запланували весілля і вже навіть призначили дату торжества.
Раніше свій день народження відсвяткувала і Настя Каменських. Так, 4 травня співачці виповнилося 32 роки. Вона шумно відзначила свято в Туреччині, де ввечері виступила з концертом.