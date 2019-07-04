"На 20 лет моложе": Ани Лорак светится красотой на "жарком" фото

Украинская певица окончательно оправилась после развода и выглядит значительно моложе своих лет
В последнее время украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает заграницей заметно похорошела и выглядит счастливой. Поклонники это связывают с преодолением переживаний после недавнего развода и новыми романтическими отношениями звезды. Ани все чаще выставляет в своем Instagram фото, на которых она позирует в молодежных образах, состоящих из экстра-трендов. Хэйтеры судачат, что таким образом 40-тняя певица пытается выглядеть как девочка, под стать своему молодому бойфренду 26-летнего саунд-продюсеру лейбла Black Star Егору Глебу, а поклонники предлагают не завидовать чужому счастью и радуются новым кадрам с кумиром.
Скриншот: Комментарии к посту Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Для нового поста Лорак выбрала фото в машине на фоне пальм, в качестве наряда знаменитость предпочла футболку со спущенным плечом, короткие шорты и кроссовки в стиле ugly. Дополнила образ певица поясной сумкой, солнцезащитными очками и крупными серьгами.
Кроме того, творческая жизнь певицы так же не стоит на месте, о чем стала известно благодаря одному из комментариев Ани Лорак ее подписчики узнали, что она готовится к выпуску нового клипа, однако его когда ждать певица пока не уточнила.
"Будет ли клип на песню Я в любви?" - поинтересовалась фанатка, на что Ани Лорак ответила утвердительно.
Скриншот: Комментарии к посту Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Напомним, что стало известно, что Ани Лорак уволила всю свою команду. Предполагается, что теперь она начнет сотрудничать с Black Star, в котором Егор Глеб является саунд-продюссером.
К слову, недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.
Не перестает поддразнивать своих фанатов украинская певица Ани Лорак и откровенными нарядами. Недавно она появилась в очень соблазнительном платье, обнажившем все ее прелести.