"На 20 років молодше": Ані Лорак світиться красой на "спекотному" фото

Останнім часом українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює закордоном помітно погарнішала і виглядає щасливою. Шанувальники це пов'язують з подоланням переживань після нещодавнього розлучення і новими романтичними стосунками зірки. Ані все частіше виставляє в своєму Instagram фото, на яких вона позує в молодіжних образах, що складаються з екстра-трендів. Хэйтеры подейкують, що таким чином 40-тняя співачка намагається виглядати як дівчинка, під стать своєму молодому бойфренду 26-річного саунд-продюсеру лейблу Black Star Єгору Глібу, а шанувальники пропонують не заздрити чужому щастю і радіють новим кадрам з кумиром.

Фото: Ані Лорак показала шанувальникам, що вона в хорошій формі (instagram.com/anilorak)

Скріншот: Коментарі до посту Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

"Кароліна випадково дізналася скільки вам років і здивувалася, ви чудово виглядаєте"

"Шикарно виглядаєте як завжди! Неймовірно красиве фото вийшло. Можна побільше таких. Не можу надивитися"

"Така молоденька, як дівчинка"

"У вас такі кросівки шикарні"

Для нового поста Лорак обрала фото в машині на тлі пальм, яв якості вбрання знаменитістьодягнула футболку зі спущеним плечем, короткі шорти і кросівки в стилі ugly. Доповнила образ співачка поясний сумкою, сонцезахисними окулярами і великими сережками.

Крім того, творче життя співачки так само не стоїть на місці, про що стало відомо завдяки одному з коментарів Ані Лорак. Її підписники дізналися, що вона готується до випуску нового кліпу, однак коли його чекати співачка поки не уточнювала.

"Буде кліп на пісню Я в любові?" - поцікавилася фанатка, на що Ані Лорак відповіла позитивно.

Скріншот: Коментарі до посту Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що стало відомо, що Ані Лорак звільнила всю свою команду. Передбачається, що тепер вона почне співпрацювати з Black Star, в якому Єгор Гліб є саунд-продюсером.

До речі, нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.

Не перестає дражнити своїх фанатів українська співачка Ані Лорак і відвертими луками. Нещодавно вона з'явилася в дуже відвертій сукні, показав всі свої принади.