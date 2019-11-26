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"Мытая-крашеная": Леся Никитюк озадачила сеть непростым выбором

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.11.2019 - 12:41
"Мытая-крашеная": Леся Никитюк озадачила сеть непростым выбором
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала фотоколлаж в двух разных образах

Леся Никитюк умеет создавать интересный контент для своих поклонников – ее традиционные рубрики "образ дня", "сама сшила" и посты с искрометным фирменным юмором неизменно собирают десятки тысяч лайков в Instagram. Леди Ле порой демонстрирует откровенные образы и на зависть всем публикует снимки в бикини – ее идеальные формы стали давно предметом восхищения поклонников. Ведущая не боится показаться без макияжа – она неоднократно публиковала снимки без грамма косметики. Впрочем, на сей раз теледива решила поинтересоваться у подписчиков, какой лук им нравится больше – с мейкапом или без.

Леди Ле сделала коллаж из двух фотокарточек – на одной она предстала в естественном виде с влажными волосами. А на второй – при полном параде, с нежным макияжем и выразительными накрашенными глазами, выделенными скулами и укладкой.

"Добрейшее утро. Какая лучше? Голосуй!" - призвала Леся своих фолловеров, котрые тут же стали наперебой делиться мнениями.

&quot;Мытая-крашеная&quot;: Леся Никитюк озадачила сеть непростым выбором

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Судя по количеству голосов, лидером опроса стало фото без макияжа, также многие поклонники заверили ведущую – она прекрасна в любом образе.

  • Мита-Крашена
  • Без ліпше
  • Ты и не накрашенная красивая, и накрашенная красивая!
  • Обе хороши
  • Вы всегда прекрасны
  • Лесечка, ты великолепно выглядишь всегда
  • Без макияжа, однозначно!
  • 2 гарніше
  • Ты такая домашняя на первой фотке!
  • Ой, какая милая, мне 1
  • Я за обидві. Перша, то завжди, а друга - по настрою
  • Ты всегда красивая, не важно как накрасилась, что одела ... Ты прекрасна, спору нет

Скриншот комментариев

Напомним, что Леся Никитюк высказалась об избраннике и озвучила свой основной недостаток.

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