"Мытая-крашеная": Леся Никитюк озадачила сеть непростым выбором

Ведущая показала фотоколлаж в двух разных образах
Леся Никитюк умеет создавать интересный контент для своих поклонников – ее традиционные рубрики "образ дня", "сама сшила" и посты с искрометным фирменным юмором неизменно собирают десятки тысяч лайков в Instagram. Леди Ле порой демонстрирует откровенные образы и на зависть всем публикует снимки в бикини – ее идеальные формы стали давно предметом восхищения поклонников. Ведущая не боится показаться без макияжа – она неоднократно публиковала снимки без грамма косметики. Впрочем, на сей раз теледива решила поинтересоваться у подписчиков, какой лук им нравится больше – с мейкапом или без.
Леди Ле сделала коллаж из двух фотокарточек – на одной она предстала в естественном виде с влажными волосами. А на второй – при полном параде, с нежным макияжем и выразительными накрашенными глазами, выделенными скулами и укладкой.
"Добрейшее утро. Какая лучше? Голосуй!" - призвала Леся своих фолловеров, котрые тут же стали наперебой делиться мнениями.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Судя по количеству голосов, лидером опроса стало фото без макияжа, также многие поклонники заверили ведущую – она прекрасна в любом образе.
Скриншот комментариев
Напомним, что Леся Никитюк высказалась об избраннике и озвучила свой основной недостаток.