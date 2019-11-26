"Мита-фарбована": Леся Нікітюк спантеличила мережу непростим вибором

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала фотоколаж в двох різних образах

Леся Нікітюк вміє створювати цікавий контент для своїх шанувальників – її традиційні рубрики "образ дня", "сама пошила" і пости з іскрометним фірмовим гумором незмінно збирають десятки тисяч лайків в Instagram. Леді Ле часом демонструє відверті образи і на заздрість усім публікує знімки в бікіні – її ідеальні форми давно стали предметом захоплення шанувальників. Ведуча не боїться показатися без макіяжу – вона неодноразово публікувала знімки без грама косметики. Втім, цього разу теледіва вирішила поцікавитися у підписників, який лук їм подобається більше – з мейкапом або без.

Леді Ле зробила колаж з двох фотокарток – на одній вона постала в природному вигляді з вологим волоссям. А на другий – при повному параді, з легким макіяжем і виразними нафарбованими очима, виділеними вилицями і укладкою.

"Добрий ранок. Яка краща? Голосуй!" - закликала Леся фоловерів, які тут же стали навперебій ділитися думками.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Судячи з кількості голосів, лідером опитування стало фото без макіяжу, також багато шанувальників запевнили ведучу – вона прекрасна в будь-якому образі.

Міта-фарбована

Без ліпше

Ти і не нафарбована красива, і нафарбована красива!

Обидві хороші

Ви завжди прекрасні

Лесечка, ти чудово виглядаєш завжди

Без макіяжу, однозначно!

2 гарніше

Ти така домашня на першій фотці!

Ой, яка мила, мені 1

Я за обидві. Перша, то завжди, а друга - по настрою

Ти завжди гарна, не важливо як нафарбувалася, що одягла ... Ти прекрасна, спору немає

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Леся Нікітюк висловилася про обранця та озвучила свій основний недолік.