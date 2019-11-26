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"Мита-фарбована": Леся Нікітюк спантеличила мережу непростим вибором

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.11.2019 - 12:41
"Мита-фарбована": Леся Нікітюк спантеличила мережу непростим вибором
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала фотоколаж в двох різних образах

Леся Нікітюк вміє створювати цікавий контент для своїх шанувальників – її традиційні рубрики "образ дня", "сама пошила" і пости з іскрометним фірмовим гумором незмінно збирають десятки тисяч лайків в Instagram. Леді Ле часом демонструє відверті образи і на заздрість усім публікує знімки в бікіні – її ідеальні форми давно стали предметом захоплення шанувальників. Ведуча не боїться показатися без макіяжу – вона неодноразово публікувала знімки без грама косметики. Втім, цього разу теледіва вирішила поцікавитися у підписників, який лук їм подобається більше – з мейкапом або без.

Леді Ле зробила колаж з двох фотокарток – на одній вона постала в природному вигляді з вологим волоссям. А на другий – при повному параді, з легким макіяжем і виразними нафарбованими очима, виділеними вилицями і укладкою.

"Добрий ранок. Яка краща? Голосуй!" - закликала Леся фоловерів, які тут же стали навперебій ділитися думками.

&quot;Мита-фарбована&quot;: Леся Нікітюк спантеличила мережу непростим вибором

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Судячи з кількості голосів, лідером опитування стало фото без макіяжу, також багато шанувальників запевнили ведучу – вона прекрасна в будь-якому образі.

  • Міта-фарбована
  • Без ліпше
  • Ти і не нафарбована красива, і нафарбована красива!
  • Обидві хороші
  • Ви завжди прекрасні
  • Лесечка, ти чудово виглядаєш завжди
  • Без макіяжу, однозначно!
  • 2 гарніше
  • Ти така домашня на першій фотці!
  • Ой, яка мила, мені 1
  • Я за обидві. Перша, то завжди, а друга - по настрою
  • Ти завжди гарна, не важливо як нафарбувалася, що одягла ... Ти прекрасна, спору немає

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Леся Нікітюк висловилася про обранця та озвучила свій основний недолік.

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Новини України Леся Нікітюк
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