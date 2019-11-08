Мамина красота: дочь Поляковой в платье-пиджаке сверкнула длинными ножками

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девочку сравнили с ее длинноногой звездной мамой

Дочь Оли Поляковой, Маша, недавно вернулась вместе с мамой из солнечной Италии – певица отправилась туда не отдыхать, а посетить серию мастер-классов от именитых шеф-поваров и научиться готовить новые изысканные блюда. Аристка и девочка признались, что они остались в восторге от Сицилии – прекрасная природа, вкусная еда и море впечатлений от роскошной виллы, где они остановились. По прилету в Киев, Маша решила поделиться с подписчиками в Instagram стильным фото в трендовом платье-пиджаке и немного пообщаться со своей сетевой аудиторией.

Девушка позирует в модной кепке с козырьком и черном платье-пиджаке с крупными пуговицами. В качестве обуви она отдала предпочтение массивным светлым кроссовкам. Маша распустила свои роскошные длинные волосы и чуть завила их, сформировав естественные локоны. Уличный фотосет на балконе в лучах солнца удался на славу!

"Как бы вы описали себя?" - обратилась она к подписчикам, желая ближе с ними познакомиться.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фолловеры начали делиться своими ответами в комментариях, а также писать комплименты для дочери звезды.

Милашка

Красотка какая!

Топ девочка мира

Красота мамина

Вай, класс

Шикарная

Вау, красотка

Неймовірно гарна фотографія. Дуже схожа на свою талановиту матусю

Красивая, высокая и очень похожа на маму

Скриншот комментриев

Напомним, что Оля Полякова показала стильных дочек-красавиц Машу и Алису.