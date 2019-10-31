Вот это фигуры: Оля Полякова с дочкой Машей сверкнули формами в бикини

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова также сняла серию видео из отдыха

Оля Полякова действительно поразила своих поклонников новым фото с дочкой Машей. Напомним, что на данный момент украинская исполнительница отдыхает в Италии, а именно - на острове Сицилия. При этом ранее Полякова рассекретила истинную причину посещения Италии - певица записалась на кулинарные курсы. И теперь каждый день показывает подписчикам, как готовится и учится у итальянских шеф-поваров.

На своей страничке в сети instagram Полякова поделилась свежим обновлением. Как стало известно, к своей звездной маме в Италию также прилетела 14-летняя Маша Полякова. Мама с дочкой вместе искупались в бассейне, а также в джакузи. Более того, украинская “Королева ночи” опубликовала фото, на котором позирует вместе с Машей в открытых бикини!

“Моя приехала”, - прокомментировала снимок Ольга.

Оля Полякова с дочкой Машей в купальниках (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Кроме того, Полякова также сняла серию видео, в которых показала детали отдыха.

Так, на опубликованных видео Полякова с дочкой нежатся в джакузи. Продолжение вечера завершилось вкусным угощением - традиционной итальянской пиццей, которую для них приготовил итальянский шеф. Полякова даже отметила, что она в раю, позируя с пиццей и бокалом вина. Соответствующее видео было опубликовано на канале youtube/Glam Wish.

Оля Полякова с дочкой Машей наслаждаются отдыхом в Италии

Напомним, ранее Оля Полякова поразила признанием о первой брачной ночи. Певица рассказала, что они с мужем умудрились поссориться.