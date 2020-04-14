Мужа накормила: Регина Тодоренко умилила семейным ужином и поделилась вкусным рецептом

Регина Тодоренко на карантине львиную долю времени проводит с мужем Владом Топаловым и малышом Майклом. Ей приходится отлучаться на съемки развлекательного шоу "Маска", где она является членом жюри. Регина делится сценическими образами с поклонниками и всегда "нарывается" на комплименты. В остальное же время ведущая предпочитает находиться дома. Супруги уж точно не скучают в квартире.

Звездная пара решила приготовить вегетарианскую пасту по рецепту российской певицы и автора песен Риты Дакоты.

Регина с удовольствием поделилась кулинарным секретом и преподала мастер-класс. Она перечислила все составляющие блюда: чеснок, лук-порей, брокколи и кабачок. Все овощи Регина спассеровала на сковороде, пока ее муж Влад Топалов занимался пастой.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Блюдо вышло аппетитным, а результатом семейных усилий звезда поделилась на фото. На снимке можно увидеть красиво поданный ужин, а на заднем фоне рассмотреть маленького Майкла с папой. "Мужа накормила", - отчиталась перед поклонниками ведущая.

Регина признается, что во время путешествий из каждой страны привозила домой рецепты различных местных блюд. Например, в Японии она научилась готовить мраморную говядину, в странах Средиземноморья - черную пасту с креветками, в Перу – киноа со специями.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Она не любит сидеть на диетах, но приучила себя всегда завтракать – до 12.00 ведущая может позволить себе съесть не слишком полезную пищу, а вот кофе предпочитает чай. Во время поездок в любимую Одессу звезда не может отказать себе в домашней сытной еде и даже поделилась семейным фирменным рецептом икры из баклажанов. В прошлом году звезда часто наведывалась к родне в Украину с сыночком Майклом, а вот Влад предпочитал оставаться в Москве.

Ранее стильная Регина Тодоренко с праздничным макияжем станцевала зажигательный танец под хит Филиппа Киркорова.