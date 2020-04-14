Чоловіка нагодувала: Регіна Тодоренко замилувала сімейною вечерею і поділилася смачним рецептом

Регіна Тодоренко на карантині левову частку часу проводить з чоловіком Владом Топаловим і малюком Майклом. Їй доводиться виходити на зйомки розважального шоу "Маска", де вона є членом журі. Регіна ділиться сценічними образами з шанувальниками і завжди "наривається" на компліменти. У інший час ведуча свідомо перебувє вдома. Подружжя вже точно не нудьгує у квартирі.

Зіркова пара вирішила приготувати вегетаріанську пасту за рецептом російської співачки і автора пісень Рити Дакоти.

Регіна із задоволенням поділилася кулінарним секретом і дала майстер-клас. Вона перерахувала всі складники страви: часник, цибуля-порей, брокколі і кабачок. Всі овочі Регіна спасерувала на сковороді, поки її чоловік Влад Топалов займався пастою.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Страва вийшла апетитною, а результатом сімейних зусиль зірка поділилася на фото. На знімку можна побачити красиво подану вечерю, а на задньому фоні розглянути маленького Майкла з татом. "Нагодувала чоловіка", - відзвітувала перед шанувальниками ведуча.

Регіна зізнається, що під час подорожей з кожної країни привозила додому рецепти різних місцевих страв. Наприклад, у Японії вона навчилася готувати мармурову яловичину, у країнах Середземномор'я - чорну пасту з креветками, в Перу – кіноа зі спеціями.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Вона не любить сидіти на дієтах, але привчила себе завжди снідати – до 12.00 ведуча може дозволити собі з'їсти не надто корисну їжу і віддає перевагу чаю, а не каві. Під час поїздок в улюблену Одесу зірка не може відмовити собі в домашній ситній їжі і навіть поділилася сімейним фірмовим рецептом ікри з баклажанів. У минулому році вона часто навідувалася до рідні в Україну з синочком Майклом, а ось Влад залишався в Москві.

Раніше стильна Регіна Тодоренко з святковим макіяжем станцювала запальний танець під хіт Філіпа Кіркорова.