Минутка самолюбования: Регина Тодоренко в образе Монро вызвала фурор в сети

Поклонники Регины пришли в восторг
Регина Тодоренко не перестает показывать поклонникам яркие образы со съемок нового шоу! Отметим, что Тодоренко снимается в новом российском проекте “Маска” на канале НТВ. Конечно же, телеведущая не упускает возможности похвастаться яркими аутфитами. К слову, на днях состоялись съемки финального эпизода, для которого Тодоренко перевоплотилась в непревзойденную Мэрилин Монро.
Так, Тодоренко покрасовалась на камеру в роскошном образе. На Регине — белоснежное облегающее платье, которое идеально подчеркивает ее стройную фигуру. Обратите внимание на декоративные элементы платья. К примеру, геометрический вырез и рукава-буф. Романтические объемные рукава — один из ведущих модных трендов 2020 года. Также талию телеведущей подчеркивает широкий пояс.
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Из украшений образ Тодоренко дополняет колье и достаточно массивные серьги с крупными блестящими камнями. Длинные волосы красотки собраны в элегантную вечернюю прическу с объемными локонами — в стиле самой узнаваемой прически Монро.
Также отдельного внимания заслуживает макияж телеведущей, который сделан с акцентом на жирные стрелки и алые губы.
“Самолюбование, буквально минутка)) #маскактоты Вот и сказке пришёл конец, а кто смотрел шоу - молодец!) Финал совсем скоро. Вы за кого болеете?” — лаконично подписала новое фото Тодоренко.
Скриншоты: instagram.com/reginatodorenko
Конечно же, поклонники ведущей поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментариями:
Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko
Напомним, ранее Тодоренко дала важный совет молодым семьям и умилила фото мужа с сыночком.