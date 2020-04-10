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Минутка самолюбования: Регина Тодоренко в образе Монро вызвала фурор в сети

Lite » Мода 10.04.2020 - 11:14
Минутка самолюбования: Регина Тодоренко в образе Монро вызвала фурор в сети
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники Регины пришли в восторг

Регина Тодоренко не перестает показывать поклонникам яркие образы со съемок нового шоу! Отметим, что Тодоренко снимается в новом российском проекте “Маска” на канале НТВ. Конечно же, телеведущая не упускает возможности похвастаться яркими аутфитами. К слову, на днях состоялись съемки финального эпизода, для которого Тодоренко перевоплотилась в непревзойденную Мэрилин Монро.

Так, Тодоренко покрасовалась на камеру в роскошном образе. На Регине — белоснежное облегающее платье, которое идеально подчеркивает ее стройную фигуру. Обратите внимание на декоративные элементы платья. К примеру, геометрический вырез и рукава-буф. Романтические объемные рукава — один из ведущих модных трендов 2020 года. Также талию телеведущей подчеркивает широкий пояс.

Минутка самолюбования: Регина Тодоренко в образе Монро вызвала фурор в сети

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Из украшений образ Тодоренко дополняет колье и достаточно массивные серьги с крупными блестящими камнями. Длинные волосы красотки собраны в элегантную вечернюю прическу с объемными локонами — в стиле самой узнаваемой прически Монро.

Также отдельного внимания заслуживает макияж телеведущей, который сделан с акцентом на жирные стрелки и алые губы.

“Самолюбование, буквально минутка)) #маскактоты Вот и сказке пришёл конец, а кто смотрел шоу - молодец!) Финал совсем скоро. Вы за кого болеете?” — лаконично подписала новое фото Тодоренко.

Минутка самолюбования: Регина Тодоренко в образе Монро вызвала фурор в сети

Минутка самолюбования: Регина Тодоренко в образе Монро вызвала фурор в сети

Минутка самолюбования: Регина Тодоренко в образе Монро вызвала фурор в сети

Скриншоты: instagram.com/reginatodorenko

Конечно же, поклонники ведущей поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментариями:

  • “Очень красиво, элегантно, изысканно”
  • “Лучший образ”
  • “Шикарно, смотрится очень красива”
  • “Шикарный образ - Регина красотка. Мне только пояс не нравится - я бы его вообще сняла (или заменила )”
  • “Регина, как мне нравится этот образ! Просто и приятно глазам”
  • “Красавица, впрочем, как всегда”
  • “Очень красивая Региночка!”
  • “Вам оочень такой образ идет”
  • “Ооо, просто нереально красива”
  • “Моя любимая вишневая красная помада! Вы прекрасна, Регина, как всегда”
  • “Образ ОЧЕНЬ) Тоже полюбуюсь”

Минутка самолюбования: Регина Тодоренко в образе Монро вызвала фурор в сети

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее Тодоренко дала важный совет молодым семьям и умилила фото мужа с сыночком.

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