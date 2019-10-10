"Муж почувствовал неладное": Алина Гросу едва не погибла на съемках нового клипа на песню "Луна" (видео)

Алина Гросу наконец порадовала поклонников долгожданной видеоработой, которую анонсировала несколько дней подряд. Так, середина осени ознаменовалась выходом новой танцевально-лирической композиции певицы - под названием "ЛУНА". Песня об одинокой девушке, танцующей под неоновым светом луны стала шестым синглом новой музыкальной эпохи (нового музыкального этапа) певицы GROSU. Кстати, ранее Гросу показала своего верного рыцаря.



В сопровождающем видео Алина предстает в нежном, чувственном и женственном образе. Действие в почти 4-минутном клипе происходит под водой.

GROSU - Луна

"Каждый из нас переживал разлуку, расставание, потери... В такие моменты возникает непреодолимая потребность поделиться с кем-то о своих переживаниях. В этом ролике героиня клипа изливает душу своей подруге - луне, которая на тот момент оказалась единственный поддержкой в трудную минуту", - рассказала певица.





Съемки клипа были непростыми. Певице пришлось провести 14 часов под водой с открытыми глазами. Пышные платья, в которых появилась певица, только усложняли движения в воде.

"В конце съемочного дня я была настолько обессилена, что едва не утонула, захлебнувшись водой. Погружение моего тела на дно все восприняли трюком и все продолжали наблюдать как я лежу и не подаю признаки жизни. Слава Богу мой муж Саша почувствовал неладное и бросился спасать меня", - призналась Алина.

Премьера клипа состоялась на официальном youtube-канале певицы.

Алина Гросу в новом клипе на песню "Луна"

Тем временем в сети уже появились первые отзывы на новый клип:

"Потрясающая Алина!!! Клип красивый, песня просто улет!"

"Клип красивый и чувственный получился, а песня классная"

"Красивый клип и песня понравилась, молодец Алина!"

"Алина однозначно заслуживает звания лучшая певица и лучшая песня в этом году! Хит за хитом! Достойная работа! Браво!"

"Совершенно новый уровень! Браво!"

"Круто! Красивый клип, монтаж идеальный"

Скриншот комментариев: youtube.com/GROSU

Напомним, ранее Гросу заинтриговала атмосферными фото из Дании. Певица очаровала яркими кадрами из Копенгагена.