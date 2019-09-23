"Это френдзона": Алина Гросу показала своего верного рыцаря

Певица показала своего лучшего друга Максима
24-летняя украинская певица Алина Гросу недавно стала счастливой женой - 23 июня она сыграла пышную свадьбу в Италии с молодым бизнесменом Александром Комковым, с которым встречалась до этого четыре года. Артистка с удовольствием делится совместными фото с любимым и интересными моментами из их жизни. Однако на новых фото красотка запечатлена вовсе не с законным супругом!
Алина опубликовала на своей странице в Instagram снимки со своим лучшим другом Максимом. Парочка сидит на лавочке в осеннем парке, при этом парень нежно приобнял подругу. Гросу выбрала для прогулки черное платье и высокие сапоги.
При этом артистка поспешила сразу же уверить фанатов, что ее муж вовсе не ревнует ее к другу, ведь он знает, что они знакомы уже очень давно.
Фото: Алина Гросу с другом (instagram.com/alina_grosu)
"#MAXIMАЛЬНО на движениях. Заранее отвечу: нет! Саня не ревнует) Макс мой лучший друг уже тысячу лет, очень надежный, добрый, верный и прекрасный человек!! Практически, старший брат и просто настоящий современный рыцарь", - поделилась Алина.
Фото: Алина Гросу с другом (instagram.com/alina_grosu)
Фолловеры оставили много теплых слов под публикацией - впрочем, некоторые все же усомнились, что молодой человек не испытывает никаких чувств к певице.
Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)
Напомним, Алина Гросу впервые раскрыла подробности о муже Александре. Певица приоткрыла завесу тайны над бизнесом мужа и рассказала, чем занимается Александр.
Ранее Алина Гросу рассекретила нежное прозвище мужа и рассказала о их трогательных встречах после расставания.